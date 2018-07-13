併購Github後 微軟準備挑戰Slack

微軟 Microsoft (MSFT-US) 週四 (12 日) 宣布推出免費的工作協作軟體「Teams」，以更好地與競爭對手 Slack 等競爭，市場分析師認為這是企業軟體領域的主要戰場。

微軟股價週四上漲 2.17% 來到 104.19 美元。

微軟股價日線趨勢圖

之前未啟用 Office 365 訂閱模式的企業只能進行為期一個月的 Teams 試用版本，但現在最新的 Teams 版本將免費的給中小型企業使用，希望通過客戶的使用習慣來鎖住未來的銷售。

自 2017 年初推出 Teams 以來，微軟一直在與 Slack 競爭這塊市場。該公司在 3 月份表示，產品已被 20 萬家公司使用。Slack 則在 5 月份表示，也被 7 萬個付費組織使用。

Slack、微軟、以及包括谷歌 Alphabet (GOOGL-US)、思科 (CSCO-US)、臉書 (FB-US)、和 Atlassian (TEAM-US) 在內的企業，都已快速的發展工作場所協作產品。據研究公司 IDC 稱，預計 2021 年這塊市場價值將達到 32 億美元。

Slack 週二 (10 日) 也宣布了改進其聊天應用的搜索功能，使用戶更容易找到歷史消息。該公司表示，改進的搜索功能適用於 Slack 所有版本，並將在未來幾週內推出給用戶。

雖然免費版本的 Teams 不會提供與 Office 365 版本相同的功能，但它將包括競爭者 Slack 免費版本中未提供的一些功能，包括無限制搜索和無限制的應用程式集成。

Constellation Research 分析師 Alan Lepofsky 提到，微軟的目標是讓盡可能更多人使用 Teams。雖然這可能會對 Slack 施加壓力，並解除他們的付費限制，但 Slack 對付費版本增值已下足功夫，估計市佔率應不會如此容易的被奪取。