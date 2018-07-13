美國新稅法的漏洞：富人可按企業稅率少交稅

去年 12 月，美國宣布稅改方案通過。根據最新的美國稅改法案，美國的企業所得稅將從 35% 下調至 21%，同時個人所得稅也會有不同檔級的下調。

美國的稅法多年來一直被修訂甚至重擬。新稅改的目的是刺激美國經濟，尤其是刺激美國企業海外利潤的回流。但新的稅法無意中產生了漏洞，使美國最富有的人群有逃稅的空間。

越來越多的財務人員意識到，這類富人最有可能接觸到稅務師和稅務專家，在新稅法實施後，他們為了逃稅，可以在專業稅務人員的特殊安排下靈活改變納稅主體。

稅改之前，由於最高的個人所得稅率與企業所得稅率相差不多，有海外投資的美國富人選擇交個人所得稅，這樣可以掩蓋其海外收入。新稅法出台後，由於企業稅率大大降低，而且跨國公司海外收入轉移回美國時不用重新納稅，所以這些富人選擇交企業稅。

企業稅率多年與最高個人稅率相近

彭博新聞曾提到，肯尼迪簽署的舊的稅收法規是為了防止美國人無限制地通過海外投資避稅。舊條款強制要求他們每年必須為海外的投資交稅，但可以選擇以企業名義或個人名義納稅。然而，這項條款沒有真正適用過。因為過去很長一段時間企業所得稅率與最高個人所得稅率相仿，投資海外的美國富人通常交的是個人所得稅。

不過現在不同了，從去年 12 月起，在川普政策下，企業所得稅率降至 21%，比聯邦最高個人所得稅率下降了 16 個百分點。

富人「應變」新稅法

新的稅法出台後，富人們怎麼操作？為了避稅，投資者可以在海外建立公司，這樣將他們的投資收益轉移到海外。一方面，在海外他們可以選擇交企業稅，稅率較低。

另一方面，稅改起作用後，這些富人在美國的稅額也會大大降低。稅改以前，如果他們將資產轉回美國，會被重複收稅。所以只有對長期在海外投資的美國人來說，這個漏洞仍可以躲避一定稅額。

但是稅改後，跨國企業只要在海外已經納稅，回美國將不用交稅。也就是說，這些富人在海外享受着更低稅率，將收入轉移回美國後，企業稅率最高也只有 21%。