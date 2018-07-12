雷軍身家已超過李健熙 在福佈斯實時富豪榜排第66位

7月12日消息，據國外媒體報道，本週一小米(01810-HK)成功在香港證券交易所IPO，雷軍等小米高管的身家也大幅增加，目前雷軍的身家已經超過了三星集團的李健熙。

福佈斯實時富豪榜的數據顯示，48歲的小米董事長雷軍目前身家為177億美元，在福佈斯實時富豪榜上排在第66位。

在雷軍之後的，則是三星集團的李健熙，其目前的身家為176億美元，在福佈斯實時富豪榜上排在第67位。

如果雷軍身家繼續增加，其在福佈斯實時富豪榜上的排名就還會更高，目前排在雷軍之前的三位富豪分别是美的的何享健、美國石油大亨Harold Hamm和俄羅斯富豪瓦吉特·阿列克佩羅夫(Vagit Alekperov)，他們三人的身家分别為179億美元、179億美元和178億美元，雷軍與他們的差距分别是2億美元和1億美元。

雷軍目前177億美元的身家，也高於順豐(002352-CN)王衛、網易丁磊等眾多的富豪，王衛目前身家為173億美元，丁磊則為159億美元，他們福佈斯實時富豪榜上分别排在第70位和79位。

來源：TechWeb

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