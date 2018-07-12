維護資本市場穩健運行 滬深交易所召開上市公司座談會

近日，上交所、深交所相繼組織召開上市公司座談會，聽取上市公司對維護資本市場穩健運行、促進資本市場健康發展的意見和建議。

7月11日，上交所召開上市公司座談會，會議由理事長黃紅元主持，總經理蔣鋒、首席律師盧文道出席。座談會邀請了具有行業代表性的10家滬市公司，既有金融、房地產、化工等傳統行業公司，也有新零售、新能源電池等新興行業、新業態公司。會議聽取了上市公司對近期經濟形勢、行業發展、中美貿易爭端，以及維護資本市場穩健運行的意見和看法。

上交所負責人表示，將認真貫徹落實黨中央國務院關於資本市場的決策部署，全面落實證監會黨委對上交所的各項工作要求，大力推進市場建設，不斷增強服務實體經濟的能力，為上市公司發展提供更有力的支持。

7月12日，深交所組織召開上市公司座談會，聽取上市公司對維護資本市場穩健運行、促進資本市場健康發展，以及對深交所工作的意見和建議。深交所主要負責同志出席會議。

深交所負責人表示，交易所是溝通市場、互動交流的重要平台，服務實體經濟是交易所工作的根本宗旨。深交所將認真研究有關意見建議，著力提升監管效能和服務水平，積極防控市場風險，促進多層次資本市場長期健康穩定發展。

來源：證券時報APP

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