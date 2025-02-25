年度機皇登場！小米15 Ultra和SU7 Ultra這周四一起來 還有9款新品

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-25 11:00

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小米集團 (01810-HK) 周一 (24 日) 正式官宣，將在周四 (27 日) 召開新品發表會，屆時小米 SU7 Ultra 和小米 15Ultra 兩款產品將發佈，創辦人雷軍當天也在個人微博發文稱「將發佈小米創業十五年以來最高端的兩款產品。」

SU7 Ultra 量產車將跟原型車採用同樣的底盤結構、電機和電池包，也就是 V8s+V8s+V6s 三電機，擁有 1548 匹馬力，搭載麒麟二代電池。時速從 0 加速到 100 公里時間僅 1.98 秒，從 0 加速到 200 公里為 5.86 秒，400 公里為 9.23 秒，而最高時速將超過 350 公里。

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高盛近期也上調小米電動車的銷量預期，預估需求與產能前景更加樂觀。以 Timothy Zhao 為首的高盛分析師出具研報將小米今年電動車銷量預期從 29 萬輛上調至 35 萬輛，較當前市場共識高出 21%。此外，高盛也將明年銷量估值從 48 萬輛上調至 65.5 萬輛，成長幅度達 48%。雷軍曾在去年 12 月 31 日的圍爐跨年直播活動中透露，小米汽車今年交付目標是 30 萬輛。

小米 15 Ultra 則是小米手機的巔峰之作，標配驍龍 8 至尊版 + 徠卡四鏡頭方案，成為真正無弱點的影像旗艦，後鏡頭最大升級是潛望長焦鏡頭，搭載 2 億像素感測器，另有爆料稱將支援 100x AI 融合變焦，能實現超遠距離的拍攝，而且細節清晰。

根據雷軍最新發佈的訊息，與此前曝光的消息基本一致，全新的小米 15 Ultra 不僅將提供經典的白色與黑色配色，還將帶來一款黑白雙拼撞色設計，靈感來源於 100 年來最偉大的相機設計，整體質感出眾。

小米集團總裁盧偉冰也說，作為徠卡在移動光學領域最強大的合作作品，小米 15 Ultra 在設計上特別採用相機感的拼色設計來致敬這一偉大時刻，經典黑銀拼色、高級荔枝皮紋理，拿在手上就好像是一台真正的相機。這樣的相機感拼色設計，目前只規劃小米 15 Ultra 這一代，喜歡的朋友可以多關注、早出手。

雷軍此前表示，小米 15 Ultra 是小米定位最高端的手機系列之一，我們上一代小米 14 Ultra 定價 6499 元，這一年來研發成本，器件成本越來越高，從盈虧角度上來說，一定需要漲價。