美參議院通過議案 期抑制川普加徵關稅的態勢

《彭博社》報導，美國參議院 11 日以 88 比 11 壓倒性的票數，通過象徵性的議案，要求總統若以國安為由對其他國家徵收新關稅前，必須先經國會同意。

近期川普欲加碼對中祭出報復性關稅，受到貿易戰升温的負面消息拖累，美股三大指數周三同步挫低，道瓊大跌 0.88%、S&P500 摔至 0.71%、那斯達克指數跌落 0.53%。敏感股波音公司 (BA-US) 重挫 1.89% ，收 340.60 美元；Caterpillar (CAT-US) 更是暴跌 3.18%，收 136.76 美元，近一個月跌幅已達 13.16% 。

眾議院的共和黨員目前正積極採取行動，在周三 Mike Gallagher 在內的六名眾議院議員提出這項議案，總統須先徵詢國會同意，才能基於國安理由對其他國家祭出關稅。

親川的共和黨員 David Perdue 提到，這次的決議案將會約束川普未來的美中貿易談判，他不明白為什什麼參議院要削減川普的貿易談判權力？

參議院財政委員會主席 Orrin Hatch 表示，將展開為期一個月的審查美國國會是否應收回部分的關稅權力，以委任行政機構處理。

他還在 Twitter 寫道，這次的投票結果代表共識，參議院與行政機構應重新思考基於國防安全，政府所使用的關稅手段。

但短期內立法抑制川普關稅的希望不大，因為川普可以否決該議案。

共和黨主席 Kevin Brady 表示，他目前正努力為美國本地的農民和製造商爭取時間，積極尋找排除關稅壓力的解套方案。

眾議院議長 Paul Ryan 也向媒體公開呼籲，希望川普能與中國國家主席習近平達成協議，然後再進行貿易，因為他也不想扼殺總統的談判權力。