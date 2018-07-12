AWS潛力驚人 大摩：加碼亞馬遜 股價上看2600美元

亞馬遜 (AMZN-US) 週三 (11 日) 交易，上漲 11.93 美元或 0.68%，收 1755 美元，同日華爾街投行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 亦發表研報預估，亞馬遜股價將上看 2600 美元。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 重申對亞馬遜的「增持」評級，以及 1700 美元的目標價，並預估亞馬遜股價上看 2600 美元。

他的理由是：亞馬遜經濟規模龐大，估計今年 Ebit 250 億美元，達到「創紀錄的投資水準。」

「考量亞馬遜的廣告 + AWS + 訂閱，今年 EBIT (245 億美元) 將是亞馬遜 2010 年 EBIT 總額的 17 倍高。」

他的觀點是，「從長期來看，亞馬遜各業務的興起讓該公司有更多的能力可以投資並實現更高的獲利。」

Nowak 估計，6 月一季和 9 月一季亞馬遜的 Ebit 將分別較華爾街預期高出 14% 和 47%，達 54 億美元和 64 億美元。

他估計亞馬遜股價上看 2600 美元是來自 AWS 的成長，他認為該部門將成為價值 3660 億美元的業務，僅次於亞馬遜價值 4880 億美元的第三方商品營運部門。

但事實上，Nowak 對 AWS 的估計可能還嫌保守了些。

《富比士》Bob Evans 報導，微軟 (MSFT-US) 本月 19 日公布財報時，可望成為首家季度商務雲端營收達到 70 億美元的科技公司，但亞馬遜也不惶多讓，其 AWS 營收應該也會達到 60 億美元。

商務雲端市場快速成長，過去 4 季微軟季度年增率至少 56%，以此年增率計算，本季微軟雲端營收就會達到 70 億美元，成為全球最大商務雲端業務企業，但亞馬遜、IBM 和 Salesforce.com. 仍緊追在後。

上一季亞馬遜的雲端營收年增 49%，自 36.6 億美元上升至 54.4 億美元，如果以這驚人的成長率計算，今年第二季 AWS 營收可望自去年同期的 41 億美元上升至 60-61 億美元區間。