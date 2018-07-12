美債殖利率何時倒掛？大摩預言：就在2019年中期

上周，美債出現 11 年來最平的殖利率曲線，引發市場對美債長天期和短天期殖利率曲線進一步倒掛的擔憂。摩根士丹利表示，預期到了 2019 年中期，美債殖利率曲線就會出現倒掛，建議增持美國國債。

摩根士丹利表示，美國聯準會可能明年 3 月提前結束資產負債表縮表，以支撐更長期的美債殖利率，預期到了 2019 年中期，美債長期殖利率將低於短期殖利率，形成美債殖利率曲線倒掛。

摩根士丹利策略師 Sam Elprince 在報告中寫道，投資人低估了聯準會系統公開市場帳戶 (SOMA)，亦即聯準會持有的資金池規模。

聯邦資金利率近期漲至逼近目標區間上限的水準。

聯邦基金利率近期漲至標近目標區間上限的水準，引發聯準會官員的關注，因此上月升息 1 碼，提高聯邦基金利率目標區間來到 1.75% 至 2%，卻只調升銀行超額準備金利率 (IOER) 調升至 1.95%，而非像之前把此利率設定在目標區間上限希望避免聯邦基金利率超過目標區間。

摩根士丹利將美國財政部 2020 年發行的公債預估下調 6900 億美元，並將 10 年期美債殖利率年底前目標由 2.85% 降至 2.75%；2019 年中期的目標由 2.7% 進一步調降至 2.50%。

而目前，十年期美債殖利率僅比兩年期高出 27 個基點，兩者殖利率利差為近 11 年來最小，殖利率曲線出現倒掛機率大增。

去年 10 月，美聯儲開始縮減其資產負債表，解除金融危機期間的量化寬鬆政策，持有的債券組合已減少至 4.3 兆美元。但最近美國金融體系已出現流動性短缺的跡象，且聯準會的最新決策可能暗示，未來可能不會進一步大幅縮減資產負債表，甚至可能提前結束縮表。

美國銀行利率策略師卡班納上月表示，Fed 可能會在 2019 年底或 2020 年初，停止從金融體系收回流動性，資產負債表將剩下 1 兆美元現金。

摩根士丹利的團隊則認為，美國聯準會可能在明年 3 月宣布同年 9 月中止縮表計畫。