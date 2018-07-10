投資者對美債需求降低？得標利率創10年來新高

美國財政部在 9 日拍賣短期美債，得標利率創 10 年來新高，顯示當前美債需求不高，在下一波中長期美債拍賣前，投資者出售美債，使美債價格走低，10 年期美債殖利率上升。

10 年期美債殖利率走勢

每月由美國財政部所公告的美債得標利率，一般市場將之視為購債者的需求及舉債的成本預期。當利率處於高檔時，表示當前的美債需求量不大，舉債者需用較高的利率獲得資金，美債價格會走跌。

美國財政部在 9 日拍賣 480 億美元的 3 個月期美債，貼現率 (discount rate) 為 1.945%，高於上週的 1.940%，另一方面，總額 480 億美元的 6 個月期美債的貼現率為 2.100%，高於上週的 2.085%。兩者皆創下 2008 年 6 月以來的高點。

按照美國財政部的行事曆，本週還將拍賣 1 月期、3 年期、10 年期和 30 年期的美債。通常在債券拍賣前，交易員會出售美債，嘗試推升美債殖利率，使價格走低，10 年期美債殖利率 9 日上升 3.56 個基點至 2.8601%，30 年期美債殖利率上升 3.56 個基點至 2.966%。

30 年期美債殖利率

在美國執行稅改政策與提高支出計畫後，一些一級交易商 (primary dealer) 對增加債券供應量提出反對聲浪，市場擔憂，一級一級交易商會減少需求與出價，以減輕資產負債表的壓力。