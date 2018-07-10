無懼貿易戰和經濟趨緩利空 外資狂掃人民幣公債

人民幣近期再度出現快速貶值行情，不過這回匯率波動並未動搖境外機構持有中國境內債券資產的信心，還有外資因此看到買入機會。

外電報導，施羅德投資管理公司固定收益總監 Manu George 表示，只要人民幣不是嚴重趨勢性貶值，人民幣走跌並非當前投資中國境內債券的主要考量，當下他更看重中國宏觀經濟運轉、利率和違約率的升降及貨幣政策和監管走向。

圖自彭博

NN Investment Partners Ltd. 亞洲本幣債券投資組合經理 Johnny Chen 也表示，比起人民幣短期波動，中國如何改善市場基礎措施和解決交易上的技術問題，才是外資決定是否投資中國的主要考量。

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今年 6 月份人民幣兌美元創 1994 年以來最大跌幅，卻是海外投資人近兩年來投資對中國境內債券最多的時刻，也顯示外資對身為全球第三大債市的中國債市需求殷切。中國對國際投資人持續開放，一方面希望平衡國內資金外流的壓力。另外，境外資金持續流入也成為中國借貸資金的一大來源，目前海外投資人已取代中國境內銀行，搖身為今年中國公債的主要邊際參與者，更有助降低中國 10 年期國債殖利率。

儘管中國目前面臨經濟趨緩和貿易戰的隱憂，但市場認為近期人民幣貶值是支撐性貨幣政策的一部分，同樣有利於債市。由於貿易戰可能會抑制經濟增長，中國官方也有理由放鬆金融去槓桿化，對先前飽受打擊的企業債務市場來說也是好消息。

中國媒體報導，人民銀行貨幣政策委員會委員劉偉最新指出，為了經濟成長及金融穩定，短期內仍有進一步採取措施投放流動性的空間。儘管上個月人民幣兌美元有所貶值，有信心將人民幣匯率保持在一個穩定的水準。

摩根大通新興市場債務主管 Pierre-Yves Bareau 表示，允許人民幣貶值是有針對性的寬鬆政策的一部分。更強調，這回人民幣走跌中國官方完全掌控並控制局勢。法國巴黎銀行中國利率和外匯策略師 Ji Tianhe 指出，甚至有投資人把貶值當作是買入的好機會，認為未來如果再升值的話，買人民幣資產還能多賺一點。

施羅德的 Manu George 表示，如果人民幣兌一籃子貨幣大幅走低的話，那將不利於中國經濟增長，但對於債券投資人來說，經濟增長越弱，政府債券的回報就越佳，他和摩根大通資產管理的 Pierre-Yves Bareau 皆看好人民幣國債。

法國巴黎銀行中國利率和外匯策略師 Ji Tianhe 指出，今年境外投資人參與中國債市的思維與去年有些不同，去年是在債券熊市中獲取利差收益，今年則更多是期待在利率下降中獲取資本利得。

今年上半年境外機構增持中國人民幣債券趨勢強勁，據統計，截至 6 月底，境外機構在中央結算公司的債券託管量接近人民幣 1.3 兆元，為 2014 年有歷史資料以來的新高。