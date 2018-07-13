Lipper：貿易戰風險使投資者撤離美股基金 轉向美債

基金資訊供應商理柏公司 (Lipper) 於 12 日發布報告指出，由於中美貿易戰升溫，截至 11 日的一週，投資者從美國股票基金中撤出 18.5 億美元的資金，儘管同期股市表現良好，投資者仍選擇將資金轉向較安全的美債基金與貨幣市場基金。

Lipper 數據顯示，最近一週投資者從美國股票共同基金撤出 14.6 億美元，美國股票 ETF 則流失 3.87 億美元，此為美國股票基金連續第 6 週資金外流。

Lipper 的研究服務主管 Tom Roseen 表示，第二季的財報季即將到來，但投資者仍將資金撤出股市，這代表著他們認為貿易戰的緊張局勢將變得更糟糕。

投資者展現風險規避的情緒非常明顯，資金轉向更安全的美國國債基金與貨幣市場基金，Lipper 指出，在過去一週，美債基金共吸引 4.94 億美元，而基金投資者在美國貨幣市場基金中存入高達 210 億美元，為 6 月初以來最大的淨流入。

在美國宣布將對總額 2000 億美元的中國進口商品課徵 10% 稅之後，投資者進入美債市場避險，導致 11 日美債殖利率下滑，價格上升。但週四 (12 日)，擔憂情緒稍有緩解，2 年期美債殖利率攀升 1.65 個基點至 2.5982%，華爾街日報數據指出，此為 2008 年 7 月以來的最高水平。

2 年期美債殖利率走勢

而在市場面臨全球貿易戰的風險之下，一些投資者則選擇承擔更高的風險，Lipper 數據顯示，美國高收益債券基金在過去一週吸引 18.5 億美元的資金，需求高於投資等級債券基金，投資者從美國投資等級公司債基金撤出 28.6 億美元。

投資者擔憂貿易戰將使全球經濟減緩，美元指數在避險情緒下攀升，台灣時間 13 日午盤上揚 0.03% 暫報 94.69。