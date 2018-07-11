行業新轉機！輝達聯手博世和戴姆勒共同開發無人駕駛汽車

7 月 11 日，輝達汽車總監 Danny Shapiro 在媒體電話會議上宣布，公司將同全球最大的 Tier 1 汽車供應商博世和世界上最大豪華汽車製造商戴姆勒合作，共同推動自動駕駛汽車技術向前發展。

而此次輝達與博世及戴姆勒的合作，為在 Uber 致死案後陷入暗淡的無人駕駛行業，迎來新的轉機。

輝達稱，將聯手博世和戴姆勒一同開發 L4 級與 L5 級別無人駕駛汽車，而合作開發的自動駕駛汽車 AI 大腦則會基於英偉達旗下開發的全新自動駕駛平台 Pegasus。與前代產品 Drive PX2 相比，Pegasus 計算能力大幅提高，每秒可以處理 320 兆次操作。

據了解，第一輛使用英偉達人工智慧平台的汽車或於 2019 年下半開始在矽谷上路測試。

目前，輝達將很多用於無人駕駛技術的晶片產品的時間表都設定在 2020 年。CEO 黃仁勛去年 11 月稱，自動駕駛汽車將在三年內正式上路。

不只是科技巨頭，共享出行公司和傳統汽車製造商都紛紛想要爭搶自動駕駛汽車市場的市佔率。

戴姆勒和博世在今年 4 月就曾共同宣布將合作開發無人駕駛出租車，並計劃在 2021 年後實現無人駕駛車輛的大規模部署。

另外，誕生於谷歌的 Waymo 也在 5 月底表示，將按計劃在今年晚些時候推出全球首款自動駕駛出租車服務，使乘客能通過 Waymo 的應用叫車。Waymo 稱其自動駕駛汽車已經在公路上測試了 600 萬英里（966 萬公里）。

而通用汽車不僅在去年十月收購了激光雷達傳感器製造商 Strobe，也計劃在 2019 年之前推出商用共享出行服務。

大多數公司正在進行 L4 級測試，但目前為止，仍未有任何企業在美國的公路上對無人駕駛汽車進行 L5 級別的測試。

在美國汽車工程師協會 SAE 界定的五級自動駕駛方案中，L4 級代表駕駛操作和環境觀察仍然都由系統完成，人員只需要在某些複雜情況下進行應答。而 L5 級別代表汽車可以在任何條件下進行自動駕駛，不需要方向盤、油門，也完全無需人員手動操作。