美股公司庫藏股刷新紀錄 但卻推不動股價了

2018 年股票庫藏股是美股牛市的一大助推因素。聯準會寬鬆的貨幣環境降低企業融資成本，川普減稅政策改善企業現金流都是推高美國企業股票庫藏股規模的因素。

今年美股庫藏股屢創新高。摩根大通年初大膽預測，2018 年庫藏股規模將達 8420 億美元，為歷年之最。但據股票研究機構 TrimTabs 統計，美國上市公司第二季宣布了共計 4366 億美元的股票庫藏股，幾乎是第一季 2421 億美元的兩倍，刷新記錄。兩季度相加得出的上半年庫藏股規模就已達到 6800 億美元。

數據還顯示，標普 500 大量股票庫藏股的公司股價今年表現仍然疲弱，一部分股價不升反降。美股庫藏股對市場的影響力消失了嗎？

高額庫藏股的擔憂

首先，高額庫藏股難免使投資者擔心企業開支會因庫藏股而擠占。瑞信的數據顯示，第一季標普 500 企業資本開支增速強勁，年增率 24%。據英國金融時報，第一季標普企業資本開支的增加超過了庫藏股的資金和股息的增加，令分析師們感到意外，但這些企業同期的總支出仍低於企業用於庫藏股的資金。

另外，高額庫藏股數據令分析師們擔心：這些企業都是在股票高估值，並且是在經濟周期的高點庫藏股，此時美股牛市也已經持續了 9 年，可見一旦這些企業將股票再大額拋售出去，市場的風險並不低。

庫藏股失靈，是時機不對？

即使今年美國企業瘋狂庫藏股，但他們的股價似乎鮮有提振。股票研究機構 FactSet 發現，標普 500 指數中的 350 家庫藏股的公司中，有 57% 的公司股價漲幅僅僅和標普 500 指數漲幅（3.2% 年初至今）保持一致。跟蹤了其中前 100 大股票庫藏股公司股價表現的標普 500 庫藏股指數年初至今只漲了 1.3%，跑輸標普指數。FactSet 和華爾街日報一篇分析文同時指出，這是 2008 年金融危機以來，股票庫藏股公司股價表現最大規模地跑輸基準指數。

貝萊德首席股票策略分析師及管理總監表示，照一年半以來股票庫藏股公司的市場表現來看，投資者難免要質疑，這些公司的大舉庫藏股是否選擇了合適的時機。

TrimTabs 列出了甲骨文和麥當勞等公司的例子：

甲骨文近年是股票庫藏股額最高的公司之一，去年庫藏股 118 億美元公司股票，同期股票漲幅 23%。但今年庫藏股策略並沒那麼好使了，因為目前庫藏股規模普遍增大，甲骨文的股價今年下跌了 6%。

麥當勞、美國銀行、摩根大通今年同樣花了數十億美元庫藏股，但它們的股價都沒有回升的跡象。麥當勞第一季庫藏股 16 億美元股票，但今年股價下跌 7.4%。美國銀行和摩根大通今年庫藏股數額都超過 45 億美元，但今年股價還是分別下跌了 5% 和 2.7%。

金融諮詢機構 Fortuna Advisors 指出，從純財務投資角度，預計庫藏股的標普 500 企業今年將從庫藏股中獲得 6.4% 的收益，但此殖利率低於過去 5 年水平。

對於 CEO、CFO 等高管們來說，庫藏股的目的明確。另外，正如 Fortuna Advisor 的 CEO Gregory Milano 所說，這些公司通過庫藏股將大部分資金返還到股東手中，這筆資金最終不會用於公司業務的開展。這些也許是庫藏股未能向以前一樣改變市場的原因。