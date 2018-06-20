挖礦市場降溫＋輝達電競新晶片延遲 法人下修技嘉今年成長幅度

主機板大廠技嘉 (2376) 在挖礦市場降溫，以及 nVIDIA 電競新晶片延後推出之下，台系券商評估將影響其下半年業績表現不如預期，預估今年該公司營收年成長率將低於 15%，但因首季毛利率表現優於預期，因此評估該公司今年 EPS 可逾 6 元。不過，該公司伺服器今年接單大增，成為另一貢獻業績的動能之一。主要新接客戶則為歐洲與亞洲業者，今年貢獻營收估較去年大幅成長二至三成，為其營收增長最強勁的產品線。



技嘉週三 (20 日) 股價在中美貿易大戰陰影之下，收盤下跌 3.79% 或 2.9 元，來到 73.6 元價位。外資轉為賣超 2793 張，三大法人合計賣超 3286 張，整體外資持股比例也下降到 48.8%。



法人指出，首季技嘉因挖礦市場急速升溫導致顯卡大缺貨的狀況下，獲利大幅跳升，單季 EPS2.54 元創高，不過，第二季因傳統淡季，加上挖礦市場提前降溫等因素，業績回檔頗深，4 月營收較 3 月下滑 2 成以上，終端顯卡的價格也在 4 月開始鬆動，將使其收益縮減。



至於下半年，在挖礦市場未能預期之下，輝達新電競 GPU 平台可能延後到第三季底才會問世，甚至今年度推出的機率有限，因此對技嘉今年成長略為下修，年營收成長預估低於 15%。