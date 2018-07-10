利機6月營收平平 惟看好單月獲利續揚 毛利率有望創新高

半導體封裝材料代理商利機 (3444) 公布 6 月營收 6577.7 萬元，與 5 月相較持平，和去年同期營收 8093.5 萬元相比，年減 19%；公司分析，主要是因營業型態調整造成營收下滑，但佣金佔比提升至近二成，此舉將有助於單月實質獲利持續成長，且毛利率創歷史新高。以單季合併營收來看，利機第二季營收 1.97 億元，較今年第一季營收 2.1 億元衰退 7%。利機分析，第二季營收除 LED 相關產品減少外，其他主力產品均成長，封測相關及驅動 IC 相關分別季增 6% 及 15%。屬佣金模式交易的記憶體相關成長幅度最大，分別季增 22% 及年增 34%，目前原廠缺貨狀況持續改善中，預期下半年可穩定出貨。



累計利機今年 1-6 月營收為 4.08 億元，雖較去年同期減少 12%，但公司也透露，獲利不受影響。另外，利機先前股東會承認 106 年盈餘分配案，並通過配發現金股利每股 1 元，配息率達八成以上。