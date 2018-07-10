電競業績衝 宏碁6月業績跳增 盤中股價大漲逾6%

PC 品牌大廠宏碁 (2353) 電競業務表現強勁，6 月業績超乎市場預期，單月合併營收 234.8 億元，較上月跳增 25.3%，年增率 10.6%，創今年新高紀錄。在業績利多公佈後，週二 (10 日) 宏碁股價大漲，最高來到 24.75 元價位，上漲 6.7% 或 1.55 元。



累計第二季營收為 584.7 億元，季增 6.7%，年增 9.1%，上半年 1132.69 億元，年增率 3.29%。



宏碁指出，電競產品仍為此期間成長的主要成長動能，合併上半年電競產品線貢獻之營收年成長達 107%；Chromebook 產品，與去年同期相較，亦有雙位數的成長，表現亮麗。



就區域來看，第二季泛亞地區和泛美地區兩大市場營收穩健，較去年同期相較，均有雙位數成長；其中以美國市場成長尤其強勁，較去年同期成長近 20%。