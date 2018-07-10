Q2步旺季 關中6月營收年增17% 三箭齊發策略推升下半年營運

受惠美國夏日燒烤旺季，以及 6、7 月適逢美國父親節及國慶假期等團聚慶祝需求，全球熱源居家產品大廠關中 (8941)6 月戶外烤肉爐業務營收比重較去年同期成長至 55%，帶動 6 月合併營收 2.95 億元，月增 14.10%，年增 16.94%；隨著戶外烤肉爐業務步入傳統銷售旺季，挹注關中第二季合併營收達 7.84 億元，季增 59%；上半年營收 12.78 億元，年減 1.41%。 關中提到，2017 年上半年因出貨給美國大型量販通路而墊高營收比較基期，但近幾年持續優化業務結構，提升內部營運管理效率等積極作為，在旗下安全閥出貨穩健、戶外烤肉爐業務逐季增溫下，今年上半年累計營收年減率已逐月縮小，隨著業務結構持續優化、匯率回穩等正面因素，可望創造整體營運獲利水準優於營收表現。



關中進一步表示，戶外烤肉爐業務近年採取產品結構調整、門市通路優化，以及 ODM 業務與自有品牌 OIM 業務並進等三箭齊發策略，扮演著推升集團營運成長之重要引擎。旗下美國自有通路 Barbeques Galore 亦趁烤肉用品銷售旺季啟動更積極的行銷策略，成功帶動平均單店月營收自今年 2 月起逐月成長，6 月平均單店營收達美金 20 萬元，亦較去年同期成長 13%。



展望 2018 年第三季，關中持審慎樂觀看法。由於旗下安全閥業務以聚焦瓦斯桶開關、噴槍等應用為大宗，挹注安全閥業務穩定成長；其次，看好戶外烤肉爐業務銷售旺季之效益，營運模式結構調整優化下，增添集團營運良好成長動能，以及創新燭光品牌 「Lovinflame」也可望在下半年正式啟動市場行銷推展計畫，三路並進為關中未來營運創造新成長曲線。