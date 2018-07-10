恒大證券: 港股保險股領漲

恒大證券報告指出，隔晚美股續升，道指升逾1.31%，標普升0.88%。港股收市前，中國商務部稱繼續對美國的進口光纖預製棒繼續增收反傾銷稅，期限五年。恒指今早高開212點，隨後28981點見頂，之後表現回軟，午後兩次衝擊28700支持位。恒指收市前短暫沖高後開市走低，收日內低點，跌6點或0.02%，報28,682點，成交986億元。國指收升56點或0.53%，報10,824點。內地股市收升，上證指數升0.44%，報2827點，成交額1,326億；深證成指收升0.49%，報9205點，成交額1933億。

藍籌股方面，騰訊(00700-HK)表現反覆，跌2.32%；友邦(01299-HK)跌0.88%；港交所(00388-HK)升0.43%；滙控(00005-HK)升0.75%；中電(00002-HK)跌0.57%。「三桶油」續升，中石油(00857-HK)升2.27%；中石化(00386-HK)升0.85%；中海油(00883-HK)升2.52%。長和(00001-HK)升0.47%；長建(01038-HK)跌0.65%。

保險股領漲，該板塊升2.24% ，內險股表現強勁。中國平安(02318-HK)升0.42%；保誠(02378-HK)收升0.76%；中國人壽(02628-HK)收升1.4%；中國太平(00966-HK)收升2.6%。

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