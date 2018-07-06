接連減持美債的同時 日本人又大舉買入美股與美國公司債

在日美貿易關係日益緊張、以及日元兌美元不斷走強的背景下，美債的第二大海外持有國日本在 4 月減持美債至 7 年新低。

與之形成鮮明對比的是，據美國財政部最新數據（美國財政部的國際資本流動報告有兩個月延遲），日本投資者購買了大量美國股票、美國企業債和機構擔保的抵押債券，這些資產的投資總額在今年 4 月首度超過 1 兆美元。

從更長的時間範圍來看，美國財政部數據顯示，自 2015 年以來至今年 4 月，日本對上述美國資產的投資增長了約 40%，超 2700 億美元。而在同一時間段里，日本人持有的美債量已減少了近 20% 至 1.03 兆美元。

看起來日本並未放棄美國資產，只是投資方向發生了重大改變。近幾年來，由於日本公債的殖利率已經趨近為零，以及隨著聯準會的多次升息，美國公債的殖利率不斷走高，令這一避險資產對日本投資者極具吸引力。而現在，隨著日元兌美元不斷走高，抬升了日本投資者持有美元的成本，在這樣的背景下，日本的美債投資者被迫另闢蹊徑，轉向風險更大的資產。

據彭博社計算，目前 10 年期美債殖利率在 2.83% 這一水平，但如果把遠期外匯合約成本算進去，日本投資者所能獲得的實際殖利率只有約 0.3%。彭博社認為，這是日本投資者放棄美債的主要原因。

彭博社援引瑞穗證券固定收益部門的美國宏觀策略師 Tetsuo Ishihara 稱：

美元避險成本攀升，迫使日本投資人離開他們最喜歡的外國資產：美國公債。整體而言，因這一對沖成本上升，他們不得不承擔更大的風險。

華爾街見聞主編精選文章《連續兩月拋售美債，持倉降至七年新低！日本終於將美日同盟矛盾公開化？》此前提到，今年 3 月，日元兌美元一度刷新 16 個月低點，降低了美元計價投資對日本投資人的吸引力。但日本減持美債的時間點難免讓人聯想，是否與緊張的日美貿易關係相關。

3 月，川普宣布對進口鋼鐵和鋁產品加征懲罰性關稅，日本作為盟國卻和中國一樣，未能拿到「豁免金牌」。5 月 17 日 NHK 報導稱，日本正考慮對美國徵收報復性關稅，規模高達 450 億日元，該數額基本等同於美國對進口鋼鋁產品徵收的高關稅額。