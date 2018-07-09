騰訊欲分拆音樂業務 估美IPO募300億美元

騰訊控股 Tencent (0700-HK) 計劃將旗下在線音樂業務分拆並赴美上市，也是長期陷入困境的唱片業正在捲土重來的最新跡象。

騰訊股價日線趨勢圖

此舉將讓美國投資者對中國音樂串流媒體服務的市場下注。騰訊在中國的成長也反映了合作夥伴 Spotify Technology (SPOT-US) 在美國的發展，串流媒體也使音樂銷售自 1990 年代以來以最快的速度成長。

對於唱片公司來說，音樂復興已經幫助他們重建業務根基。21 世紀初 iTunes 與合法下載選項的到來似乎沒有阻止盜版的氾濫，也無法給唱片公司帶來利潤。但現在串流媒體似乎已形成了一些音樂提供商可忍受的成功模式。

中國最大的社交媒體和遊戲公司騰訊仍在製定其分拆提案的條款，並在週日 (8 日) 向香港證券交易所提交的文件中宣布其音樂計劃。

騰訊去年在香港通過在線閱讀業務、音樂平台 QQ 音樂、KuGou、和 Kuwo 已成功打入市場，而目前該公司計劃在美國募資 10 億美元讓音樂事業獨立化。

據了解，目前騰訊擁有發展娛樂和內容的優勢，包括無處不在的微信消息應用程序、遊戲、視頻流、卡拉 OK 應用程式、及 200 多家國際和國內唱片公司的內容許可交易。

但與常年競爭對手阿里巴巴集團 (BABA-US)、百度股份 (BIDU-US)、網易 (NTES-US) 一樣，騰訊不得不應對內地的盜版行為，侵蝕著行業的利潤。同時，雖然 Spotify 為其投資人，但兩家在中國國內還保有競爭關係，而 Spotify 在東南亞市場也略勝一籌。

Spotify 今年初上市，目前市值為 310 億美元。英國《金融時報》稱騰訊音樂娛樂的上市可能使公司價值超過 300 億美元。

根據美國唱片業協會的數據，美國去年錄製的音樂銷售額增長了 17%，達到 85 億美元。串流媒體佔總數的近三分之二，使該行業自 23 年來出現最快的漲幅速度。