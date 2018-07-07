越來越多的人開始擔心：油價飆升到150美元怎麼辦？

雖然在沙烏地阿拉伯 6 月大幅增產和原油出口官方售價全面下調的影響下，美油 WTI 和國際布蘭特原油周五分別跌破了 74 美元和 78 美元 / 桶的關口，本周也將分別累跌近 1% 和 3.6%，越來越多的人開始擔心油價將止不住地飆升。

據券商 Sanford C. Bernstein 最新研報，自全球原油超供引發 2014 年油價暴跌以來，原油上游開採行業的投資陷入長期不足，除美孚石油和英國 BP 石油之外，大部分主要西方油企的探明儲量匱乏，隨著原油需求持續增長，將再度引爆原油大宗商品的超級周期，帶來價格飆升。

分析師 Neil Beveridge 指出，此前要求公司減少資本開支、增加股東現金回饋的投資者可能要被「打臉」了，如果持續沒有新的探明原油儲備出現，行業再投資的比例將跌至新低，也會導致油價呈現史無前例的暴漲幅度，甚至超越 2008 年的峰值 150 美元 / 桶。

研報認為，全球頂級油企的石油探明儲量從 2000 年以來平均跌超 30%，只有美孚石油和英國 BP 石油因行業併購而有所改善。與此同時，未來 20 年亞洲將有超過 10 億人次邁入城市化，會驅動對汽車、空中交通、公路貨運和塑料等原油及其製成品的大量需求。

因此研報建議，在預期石油需求持續增長至 2030 年或更久的背景下，油企舉債回饋股東的策略和行業上游投資不足，恰好為大宗商品下一個超級周期鋪路。有足夠探明儲備或有提供上游開採服務的石油企業，是未來應該持有的投資選擇，反之亦然。

這個觀點實際與高盛不謀而合。在本周的研報中，高盛繼續看多大宗商品，預計未來 12 個月將帶來 10% 的回報率。全球貿易摩擦對大部分大宗商品衝擊非常小，在經歷了近期的下跌後，大宗商品疲弱表現正好提供了買入良機，成為 2018 年表現最好的大類資產。

針對到原油行業，高盛重申了對原油市場前景的樂觀態度。一方面，歐洲和日本經濟企穩，阿根廷、巴西和土耳其等新興市場動盪對油市影響很小，美元匯率也預計走弱。此外，儘管核心 OPEC 產油國產量增加，但在其他地方供應威脅升高的情況下，油市在 2018 下半年仍將供不應求。

不少華爾街分析師都認為，油價的決定性影響因素短期內將是美國對伊朗制裁。

除了在開採、出售、船運和保險等行業全鏈條封鎖伊朗原油，美國還要求盟友國在 11 月 4 日前將伊朗原油進口降至零。伊朗駐 OPEC 代表稱，若川普執意遏制伊朗及石油出口，全球供應將受到干擾，屆時油價有可能漲到每桶 100 美元，沙烏地阿拉伯和俄羅斯的政策也已被美國「綁架」。

華爾街見聞主編精選《川普一個月罵一次 OPEC 為何油價卻「越罵越漲」呢？》提到，放眼全球，石油供應不容樂觀：

委內瑞拉的危機仍在持續，過去兩年石油日產量下降了近 100 萬桶，未來一年還可能再減少 55 萬桶 / 日。加拿大一家重要的石油設施仍在關閉中，導致 7 月日產減少 35 萬桶。川普計劃加大對伊朗的制裁，可能使市場憑空消失 100 萬桶油 / 日，甚至更多。

此外，利比亞關於石油銷售權的爭端正在阻礙出口能力。由於政府與反對派的對峙，利比亞已有 4 個港口關閉，每天減少了約 85 萬桶 / 日石油出口。機構 FGE 認為，隨著世界經濟增長和能源需求增長，油價可能飆升至每桶 100 美元以上，除非很快發現能滿足任何潛在中斷的供應。

『新聞來源／華爾街見聞』