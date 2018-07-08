〈美中貿易開戰〉美國政府信心滿滿 農民仍擔心關稅帶來嚴重損害

儘管美國政府對打贏貿易戰信心滿滿，堅稱這是為美國取得最大利益的有效方式，但對於美國種植黃豆、蘋果的農民，以及汽車工人來說，他們仍然擔心，美中貿易戰可能帶來想像不到的嚴重傷害。

7 月 6 日上午，美國貨船飛馬峰 (Peak Pegasus) 號，以 13.5 節 (海里 / 小時) 的航速在黃海狂飆，但仍未趕在關稅觸發時限到達大連港，代表船上滿載的黃豆，難逃超過千萬元人民幣的成本增加。對整體供應鏈上的美中生產者來說，未來的傷害難以避免。

美國在 6 日正式啟動 340 億美元進口中國商品關稅，北京稱這是「經濟史上最大貿易戰」的開端，隨即展開等值產品的報復性關稅。未來兩週，預計還有另外 160 億美元的中國進口商品將被課稅。

許多產品的成本突然增加，額外的稅收將波及供應鏈，兩國的廠商必須決定是自行吸收損失，或是轉嫁給消費者。如果出現需求下降，最後就會波及就業。

對美國來說，主要面臨關稅的工業包括棉花、乳製品、汽車及黃豆，尤其黃豆是 2017 年美國輸往中國最大宗的農產品，這些產業許多都來自美國中西部及南部，而這些地方，又是川普主要獲勝的選區。

美國黃豆協會主席 John Heisdorffer 表示，協會多次呼籲川普政府尋找解決美中貿易問題的其他方案。Heisdorffer 透過聲明表示，黃豆是美國最大的農業出口，中國是購買這些出口的最大市場，由簡單的數學就能了解，對黃豆出口課 25% 關稅，將美國農民造成嚴重損害。

除了黃豆種植業者，美國乳製品行業也蒙受危害。除了遭到中國課稅之外，若外銷到墨西哥，他們也會被課新的關稅，因為川普先前的鋼鋁關稅，造成了墨西哥的報復行動。

美國乳品出口協會主管 Jaime Castaneda 表示，關稅議題讓他們遭到接連重擊，恐讓行業陷於困境。

同樣被列入報復清單的蘋果、果汁與汽車工業，也都透過產會協會及大公司發言，希望能找到其他解決方式，避免貿易戰爆發造成損失。

汽車製造商聯盟的一位發言人週五透過電子郵件表示，美國汽車製造商可能不會立即感受到重大影響，因為多數在中國銷售的美國汽車，都是在中國的工廠生產，所以它們不會受關稅的影響。但產業依然憂心，因為貿易戰爭持續的時間愈長，影響就愈嚴重。

但首輪雙方交手的核心，受初步衝擊最大的，依然會是黃豆。在芝加哥期貨交易所最活躍的黃豆期貨，交易價格已接近兩年來的低點，最低到 840 美元以下，不過這也吸引部分逢低入市的買盤，讓 6 日價格反而上漲 4.5%。