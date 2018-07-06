摩根大通重磅報告：70圖看懂美國經濟和全球市場（下）

摩根大通資產管理公司發布長報告，在進入 3 季度之前系統描述了美國市場及全球經濟的整體狀況。本報告分為美國股市、美國經濟、美公債市、國際市場、另類投資、投資原則 6 大部分。以下圖片均來自相關報告。本篇為報告下篇，報告上篇詳見《摩根大通重磅報告：70 圖看懂美國經濟和全球市場（上）》

美公債市

隨著聯準會的進一步升息，市場預期聯邦基金基準利率將在 2019 年站上 2.7% 關口。

但長短債的利差也在進一步縮短，美國公債殖利率曲線愈發平坦化。

在利率攀升之際，公債市場的久期（對於利率敏感程度）也在持續攀升。

值得關注的是升息對於各類資產走勢的衝擊，當利率上漲 1%，固收市場各類資產呈現不同價格變化。

但升息尚未對美國垃圾債市場造成衝擊，垃圾債市場的違約率處於 30 年低位，而其相關利差也低於 30 年平均值。

隨著聯準會的進一步縮表，全球央行的資產負債表擴張呈下降趨勢。發達國家央行的集體升息漸呈趨勢。

從全球債券市場角度，美公債券市場占全球債券市場的比例呈下降趨勢，而新興市場國家債券市場占比持續增加。主要發達國家除日本外，利率皆成上升趨勢。

但從絕對值考慮，無論是主權債還是公司債，新興市場國家債券利率依然處於其 10 年的平均水平。

過去 10 年，固收市場從回報率考慮，垃圾債市場依然是回報率最高的細分板塊（當然波動率也是）。

國際市場

雖然美股氣勢如虹，但在全球範圍的，在過去的 15 年裡，新興市場提供了最高的年回報率。 美元的走勢與海外市場回報率呈負相關關係。

雖然都經歷金融危機後的大幅下挫，但在恢復階段美國市場依然大幅跑贏全球市場。

從盈利角度，從地區上看美國依然領跑全球其他地區。 在全球範圍內，採購經理人指數指標自金融危機以來已不斷改善。

而從通膨角度，全球通膨數據也處於溫和的狀態。

全球範圍內，從 GDP 及公司利潤角度，相關增長指標已經從金融危機底部反彈。

但從貿易角度上看，全球貿易成交量增速依然低於其過去 25 年的平均值。

在歐洲方面，歐洲已經從歐債危機的低點大幅恢復。

在日本方面，日本 GDP 增長高於其 20 年平均增速，相關股指已經超越金融危機以前的高點。

中國 GDP 依然穩步增長。

新興市場與發達市場的 GDP 增速差距沒有突破金融危機前高點。

美元對新興市場國家的股市依然有影響，當美元走弱時，新興市場國家股市通常能夠提供超額收益。

另類投資

從資產之間的相關性考量，相關波動率測試顯示，房地產（REITS）相關資產呈現最高的波動率。

歷史數據顯示，當市場上行時，對沖基金整體跑輸市場，但在市場下行是，對沖基金通常獲得更低的損失。

PE 基金所管理的資產價值仍然在不斷的攀升。從在美上市的公司數量上看，現階段在美上市公司依然處於 30 年的低位。

今年以來，隨著美股波動性的增加，美股的回報率為列所有資產回報率最末位。

大宗商品的整體價格（以彭博大宗商品指數衡量）的波動性可以從核心 CPI 數據上找原因。

美國的房地產凈營業收入增長從金融危機中恢復。

投資原則

在全球範圍上看，在過去的 15 年，新興市場股票市場依然提供了最高的年回報率。

在美股持續走高之機，流入美股股票基金的資金則呈現波動的狀態。

隨著人口壽命的持續走高，相關的養老金缺口也在擴大。

從資金配置角度，在 20 年的範圍內，股票市場投資依然提供最高的資產回報率。

從分散化投資角度，在過去的 20 年間，房地產 REITs 超越標普 500 提供了最高的年資產回報率。

相關個人收入則跑不贏通膨。

與過去相比，養老基金預測美股的回報率將會繼續走低。

從資產配置比例上看，美國本土依然是美國投資者的首選。

從歷史數據上看，複利的威力在股票市場顯露無疑。