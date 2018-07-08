〈觀察〉AI沒砸掉銀行員飯碗 純網銀會成傳統銀行新威脅嗎？ 

還記得前幾年，人工智慧、機器人理財大量湧入金融界之始，外界多擔憂 AI 恐衝擊銀行員飯碗會大舉不保，但在各銀行導入人工智慧後，發現透過各項大數據分析只是成為行員更得力助手，大規模裁員潮並沒明顯發生。但是現在金管會積極推動的純網銀，因為具備與其他業者諸如社群、電商或電信業者異業結盟，若能因此發展出更開創的金融服務，是否會成為傳統銀行、乃至傳統銀行下的網路銀行的新威脅，最快明 (2019) 年底，隨著純網銀誕生將可見真章。

按金管會規劃純網銀業務範圍與商業銀行一致，即商業銀行於網路可辦理之業務，理論上純網銀皆可辦理。但市場多在問，「金融業已過度競爭，而且各銀行又都已有網路銀行，金管會為何還要開放純網銀執照？」

先來看一個統計，台灣擁有高網路滲透率，但國發會公布「106 年數位機會調查」結果發現，國人網路銀行使用率為 33.2%，較 105 年的 31.9% 增加 1.3%，且近 6 年大致維持在 31% 至 34%，網路族群並未明顯增加對網路銀行的使用，使用客群以 20 至 49 歲為主。

另外，台灣網路資訊中心發布的「2017 年台灣頻寬網路使用調查」也得到類似結果，國人使用網路銀行的比例為 36.7%，主要使用「轉帳」與「帳戶查詢」等服務項目。

由此可見，國人對網路銀行的使用程度仍有開發空間。

而金管會顧立雄主委也多次表示，政策開放兩家純網銀，主要目的是希望能產生「鯰魚效應」，導引傳統銀行也能跟進金融創新，讓金融業的服務與競爭力更加提升。

純網銀本身的優勢，除了因為規定沒有實體分行，進而剩下的空間租金、水電、人事等成本，將可以提供更高的存款利率與更低的授信費率，預期可讓小蝦米也有與大鯨魚競爭的本錢。

更重要的便是與社群、電商或電信業者異業結盟，透過異業結盟的創新科技，預期能做到傳統銀行做不到的生意，例如藉此建立結合物流、金流與資訊流的營運生態圈，擴大創新業務範圍，提升消費者體驗，吸引更多客群。

舉例來說，日本樂天銀行就是純網銀，該行首創臉書轉帳金流服務，只要下載 iOS/Android 專用的樂天銀行 app，轉帳人需要事先在手機程式上設定好樂天銀行帳號等資料，並由 app 登錄該銀行帳號，接著即可點選 Facebook 朋友列表指定收款人，不知道收款人的銀行帳號也能轉帳。

另一個例子，在大陸，想要貸款，最重要的就是有中國人民銀行的個人徵信報告，但大陸出了名的便是徵信不透明，騰訊旗下的純網銀微眾銀行，之所以成功運營靠的就是推出無擔保、無抵押的小額貸款業務「微粒貸」，透過人臉辨識技術和大數據分析，來預測用戶的風險表現與信用評估，進而核准發放貸款。

無需擔保無需抵押，上網即能輕鬆貸款的模式雖然對傳統銀行經營投下一顆震撼彈，但微眾銀行的理念是：「微眾銀行不是傳統銀行的終結者，而是連結者。」

微眾銀行並不是要取代傳統銀行，而是互補的合作關係，傳統銀行的強項在線下 (實體)，而微眾的優勢在線上；傳統銀行因為採取人行徵信，較少貸款給無信用紀錄的客戶，而微眾銀行可提供騰訊用戶大數據資料庫做網路徵信，讓傳統銀行把觸角延伸到沒有信用紀錄的年輕人。正因此一理念，也確實讓微眾銀行與傳統的華夏銀行、東亞銀行等合作。

這些例子都可以看見純網銀因為金融科技的創新，可更進一步貼近民眾使用金融服務所需，無怪乎主管機關亟欲開放純網銀，提升產業競爭力。

外界認為，LINE 若在純網銀一役勝出，其社群媒體及購物等相關服務，或許可望成為台灣版的「微信支付」；而國票金與日本樂天的攜手，若最後取得純網銀執照，臉書轉帳金流服務一旦移植台灣，客戶的行動支付也將更加多元化，這些都可望刺激傳統銀行產生「鯰魚效應」。

傳統銀行業者們，在擁有資安、法遵高度護航下，所擁有最大的優勢便是傳統客戶的信任感，加上距離純網銀明年底真正進入台灣還有 1.5 年時間，更應該加快自身的創新腳步。