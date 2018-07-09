盤前財經大事搶先讀2018年7月9日

今日操盤前瞻

財政部發布 6 月進出囗統計

日本 5 月貿易收支

小米香港掛牌上市

除權息：國巨、聯發科、中信金、全新、潤弘、儒鴻、圓剛、承業醫、辣椒、全新、凌通、研華、數字、宏遠證、廣積、統一實

國巨今除息對戰美中貿易 葡萄王研華助陣

美中貿易戰如期上路，今 (9) 日由被動元件大廠國巨 (2377-TW) 領軍除息 14.86 元，生技類股葡萄王 (1707-TW) 及工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 也將分別除息 6.67 元及 6.95 元，除息行情對上美中貿易戰，大盤能否有短線反彈，引起投資人關注。閱讀全文...

〈小米 IPO〉小米 IPO 今登場 雷軍信心喊話：見證偉大 手機拼世界 3 強

小米 (1810-HK) 今 (9) 日在港交所 (0388-HK) 掛牌。招股期間，小米不但定價低於招股價，暗盤更跌破發行價，小米創始人、董事長兼行政總裁雷軍昨 (8) 日在致全員公開信中表示，小米估值為 543 億美元，將是全球科技股前三大 IPO，較外界預期更為樂觀，他信心喊話「明天，讓我們一起見證偉大時刻！」。閱讀全文...

〈觀察〉大同恐成公司法過關後首家適用者 百年祖業岌岌可危

公司法修法三讀通過，外界高度關切的「大同條款」以增加持股 3 個月以上的門檻過關，在市場派緊咬之下，大同 (2371-TW) 恐成持股過半股東可自行召開股東會新法的首家適用公司，百年祖業岌岌可危，經營權爭奪戰恐更加慘烈。閱讀全文...

受中國新政大砍補貼衝擊 太陽能三合一 Q2 營收兩樣情

新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 預計今年 10 月三合一，不過，3 家公司合併前，中國政府先在 5 月底投下大砍太陽能補貼的震撼彈。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉股價已觸及底部區！！

中國政府修理房地產！就如同量子基金大師索羅斯，多年前在「瑞士達沃斯論壇」所言，中國政府非常知道運用何種方法，可以解決自己經濟問題；在適當時候會以適當方法處理。自今 2018 年 1 月 29 日以來，由於美股泡沫化、深滬股市隨之下跌；其跌幅多比任何新興市場還悽慘。閱讀全文...



