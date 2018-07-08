國巨7/9除息對戰美中貿易 葡萄王研華助陣

美中貿易戰如期上路，明 (8) 日由被動元件大廠國巨 (2377-TW) 領軍除息 14.86 元，生技類股葡萄王 (1707-TW) 及工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 也將分別除息 6.67 元及 6.95 元，除息行情對上美中貿易戰，大盤能否有短線反彈，引起投資人關注。

被動元件大廠國巨 6 月營收登上 80 億元新高，帶動第 2 季及上半年表現同寫歷史新高紀錄，上週五 (7/6) 股價尾盤攻漲，收漲半根漲停板。受惠營收亮眼，明日除息 14.86 元，股價表現令人期待。

信昌電 (6173-TW) 、禾伸堂 (3026-TW) 本週將接力除息，信昌電 7/11 除息 1.5 元、禾伸堂 7/12 除息 5.3 元。

生技類股明日將由葡萄王領軍，率先除息 6.67 元、杏昌 (1788-TW) 除息 6 元，生技股王精華 (1565-TW) 將於 7/12 除息 25 元。

工業電腦龍頭研華上週股價震盪，上週一 (7/2) 收盤跌破 200 元大關，回攻力道疲弱，遭外資連 5 日賣超，明日將除息 6.59 元。

工業電腦類股如廣積 (8050-TW) 將同步於明日除息 2.51 元，7/12 泓格 (3577-TW) 、凌華 (6166-TW) 將分別除息 1.5 元，精聯 (3562-TW) 除息 0.7 元。

台股受到美中貿易戰影響，自 6 月下旬以來由台積電領軍的除息行情失靈，權值股如台化、台塑化、國泰金、富邦金等都處於貼息狀態。

美中貿易戰確定開戰，外資 6 月接連撤出，法人認為，台股短期可能出現落底反彈，不過近日來外資賣、內資買，投資人仍須注意股市反轉訊號。