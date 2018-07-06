旺宏Q2、上半年營收雙創同期高 下半年入旺季將優於上半年

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (6) 日公布 6 月合併營收 27.93 億元，月減 12.3%，年增 15.2%；第 2 季合併營收 88.8 億元，季減 2.04%，年增 35.3%，創歷年同期新高；前 6 個月累計營收 179.41 億元，年增 36.2%，同樣創歷年同期新高。旺宏表示，下半年步入傳統旺季，營收表現將優於上半年。

上半年為旺宏傳統營運淡季，第 2 季也是整年最淡的季度，但今年營收僅較首季微幅下滑 2%，表現符合原先預期。展望下半年，旺宏董事長吳敏求日前在股東會後表示，第 3 季步入傳統旺季，ROM 營收可望衝高，下半年營收表現將優於上半年。

展望全年，吳敏求表示，今年產能規劃著重於追求獲利極大化，而從今年首季的營運成長軌跡來看，今年獲利一定會比去年好。

外資認為，旺宏下半年隨著任天堂 Switch 對 ROM 需求加溫，加上單位售價較高的 SLC NAND Flash 營收比重提高，毛利率可望提升至 45 至 50%，帶動今年營收出現雙位數成長，全年每股純益可達 5.5 元。

旺宏第 1 季稅後純益 18.82 億元，較去年同期大增 8.29 倍，每股稅後純益 1.06 元，單季營收、純益與 EPS 均創歷年同期新高。