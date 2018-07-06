大立光Q2業績超預期 歐系外資維持買進評等 目標價看5100元

大立光 (3008-TW) 6 月營收 45.08 億元創今年新高，月增 4.36%，年增 16.82%，今 (6) 日股價相對抗跌，歐系外資今日發表報告，預估大立光第 2 季毛利率將上升到 67%，單季每股純益可望達 40.5 元，對大立光評等維持「買進」，目標價 5100 元。

歐系外資指出，大立光 6 月營收為高畫素鏡頭產品為主，1000 萬畫素以上占 80-90%，800 萬畫素產品占 10% 以內，500 萬畫素產品占 10% 以內，其他產品占 10% 以內。而從大立光第 2 季強勁出貨及營收來看，應與中國大陸品牌手機如華為、Vivo、Oppo 旗艦手機的高階鏡頭有關。

歐系外資預估，大立光第 2 季毛利率將上升到 67%，每股純益達 40.5 元，與國內法人圈預估相差不大，證券分析師黃漢成預期，大立光第 2 季營收成長幅度大，加上新台幣匯率有利因素，毛利率將在 66-70% 之間，優於第 1 季 63.4%，另外又有匯損回沖，估單季每股純益將達 40 元，上半年每股純益 70 元，全年每股純益上看 200 元以上。

大立光將在 7 月 12 日由執行長林恩平主持召開法說會，說明第 2 季獲利數字及第 3 季業績展望。