〈Fed會議紀要〉6月紀要前瞻：Fed官員若偏「鷹」有望推升美元至95以上

美國聯準會 (Fed) 即將在台灣時間週五 (6 日) 凌晨兩時，公佈 6 月 FOMC 會議紀要，市場分析師指出，若紀要顯示 Fed 官員看法偏鷹派，那麼將使美債殖利率進一步走升，從股市吸走資金，而若在會議中，委員有提及上調自然利率的可能性，將會支撐美元走勢。

調研機構 ADSS Research Team 指出，即將公佈的 FOMC 會議紀錄可能顯示官員看法偏「鷹」，因此估計將推升美債殖利率走揚，而其中又以兩年期美債殖利率最為敏感，殖利率不斷攀升將對美股造成威脅，資金有可能被吸引至債市，導致美股下跌，道瓊工業指數目前僅比支撐點關卡 24000 點高出一些，若受債市影響，可能會一路下滑至 23400 點。

Fed 在 6 月的會議中將聯邦基金利率上調 1 碼至 1.75%-2% 區間，但自然利率維持在 2.9% 水平。fxstreet 指出，可觀察官員是否討論上調自然利率，若官員看法偏鷹派，將驅使美元展現另一波漲勢，有望將美元指數推升至 95 以上，5 日美元指數下滑 0.33% 至 94.36。

美元指數走勢 (資料來源: investing.com)

而按照現階段情況，歐元兌美元將維持在 1.16 以上的水平。歐洲央行在 2019 年 9 月進行升息的機率從 69% 攀升至 80%，因此若聯準會將重點放在貿易戰與殖利率曲線趨平問題，並展現對通膨走升有更高的容忍度，估計將使美元下滑。

歐元兌美元 5 日上漲 0.29% 報 1.1691。

歐元兌美元走勢 (資料來源: investing.com)

策略家和經濟學家皆認為，FOMC 會議紀錄將顯示聯準會對美國經濟樂觀的看法，如同聯準會主席鮑威爾在會後的記者會指出，美國經濟前景良好，瑞銀的美國首席經濟學家 Seth Carpenter 表示，「需要出現很大的意外」，聯準會才會停止穩定升息步伐。

Natixis 的首席美國經濟學家 Joe Lavorgna 則表示，他希望看到一些官員針對殖利率曲線趨平提出減緩升息步伐的想法，目前 10 年期和 2 年期的殖利率利差已縮窄至 2007 年以來最小水平。