〈每日外資外匯觀點〉美元95.5遭遇強壓、瑞信：9月前仍應逢高做空歐元

BBH：美元仍處有利格局 但 95.5 遭遇強壓

布朗兄弟哈里曼銀行 (BBH) 高級副總裁及全球貨幣策略主管 Marc Chandler 認為，從政治面和利率題材來看，美元仍然處於有利的局面。

但近期美元指數卻始終未能有效突破 95.5 的關卡，預期 95-96 將遇強大阻力，短期下方支撐先看 94.15。

美元指數日 K 線圖。

瑞信：9 月前仍應逢高做空歐元

而歐元近期維持 1.15-1.18 進行盤整，短期有進一步上漲的可能，上檔壓力位於 1.168-1.172，甚至上看到 1.185。

瑞信銀行分析師 Shahab Jalinoos 不改在 9 月義大利預算問題來臨前逢高做空歐元的觀點，而且近期歐元兌美元匯價創低後，均未能彈升脫離修正，擴大了今年進一步跌破 1.15 的機率。

歐元兌美元日 K 線圖。

德商銀看貶日圓重回 125.86

美元兌日圓目前正逼近 111.39，並向上挑戰近 3 年來下降趨勢線關鍵壓力 111.6，不過，德國商業銀行認為，突破下降趨勢線並非易事，預期將先在 55 日移動平均線 109.77 和 6 月 8 日低點 109.2 附近震盪整理。

但德國商業銀行仍認為，從更長的時間來看，美元兌日圓欲突破下降趨勢線仍是大有可為的，並可能挑戰目前位於 113.25 的 200 周移動平均線所在位置，甚至長期目標上看至 2015 年高點 125.86。