〈貿易戰前夕〉中美貿易戰開火倒數1天 匯市如何表態？

中美若未達成貿易協定，將於 7 月 6 日起，對雙方總價值達 340 億美元的商品課徵 25% 的關稅，中國表示，不會先於美國實施加徵關稅措施。5 日主要貨幣歐元、日圓與英鎊兌美元靜觀其變，離岸人民幣兌美元略微下滑，美元指數亦下跌。

歐元兌美元在過去幾週找到 1.15 的支撐關卡，儘管歐洲仍面臨經濟成長減緩以及政治動盪等問題，但歐元匯市並未出現太大波動，週四 (5 日) 下午 3 時許兌美元上漲 0.31% 暫報 1.1692。

歐元兌美元走勢 (資料來源: investing.com)

美元兌日圓一度在 3 日達到 6 週以來的高點 111.14，但近幾日作為避險貨幣之一的日圓波動不大，5 日暫報 1 美元兌 110.66 日圓。

美元兌離岸人民幣報 6.6468，人民幣在週二跌至 11 個月低點 6.7344 後，人行行長易綱出面喊話表示，將保持匯率均衡水平穩定，人民幣因此反彈。

巴克萊銀行駐東京的資深外匯和利率策略師 Shinichiro Kadota 表示，市場已接收到中國人行的訊號，他們不希望離岸人民幣在跌破 6.7 水平後，呈迅速走弱趨勢。

美元對離岸人民幣走勢 (資料來源: investing.com)

Kadota 指出，中國當局明白的表示，他們不會將疲弱的人民幣當成貿易戰的武器之一，因為人民幣走弱可能會導致資本外流。中美貿易戰開打在即，投資者正針對人民幣波動做進一步的風險對沖，美元兌人民幣的期權隱含波動率已攀升至 5 個月高位，近一次報價為 7.275%。

另一方面，IHS Markit 於 4 日發布的數據顯示，英國 6 月服務業採購經理人指數 (PMI) 升至 55.1，為 8 個月以來最快成長，英鎊兌美元上升 0.12%，暫報 1.3243。

美元指數下跌 0.33% 至 94.36，聯準會即將於台灣時間凌晨兩點公佈 6 月的 FOMC 會議紀錄，官員對升息步伐的看法，亦將影響美元走勢。