聯準會高官警告風險 鷹派稱該為下次危機做準備 鴿派稱太快升息威脅經濟

美東時間 27 日本周三，兩位聯準會高官都提到了美國經濟面臨的風險。

波士頓聯儲主席 Eric Rosengren 在華盛頓的 Peterson 國際經濟研究所發表講話表示，美國州級和地方政府現在應該開始減少對順周期收入來源的依賴，在經濟向好時，支撐養老金債務，增加「雨天基金」。

Rosengren 稱，聯準會應該提高對大型銀行反周期時所需資本緩衝的要求。目前這一要求為零，提高這一要求將迫使銀行在經濟好的時期提高自己吸收虧損的能力，因而在經濟衰退時，銀行不太可能撤出貸款。Rosengren 指出，歐洲和香港央行已經開始提高類似的資本緩衝要求。

今年 Rosengren 已經多次提到美國經濟增長過快而且持續時間過長，有通貨膨脹或者資產泡沫的風險。他認為，目前美國經濟穩健，資產估值相對較高，現在是增加此類緩衝的「理想時間」。

此外，Rosengren 建議聯準會應該考慮使用「更靈活的通貨膨脹目標」，以便在下一次經濟衰退時期有更大的降息空間。

Rosengren 說，「我認為延長經濟衰退到來的方式是使經濟不要過熱，即遠低於可持續的失業率。」

同在周三，接受華爾街日報採訪時，另一位聯準會高官、和 Rosengren 一樣明年擁有 FOMC 投票權的聖路易斯聯儲主席 James Bullard 表示，未來幾年美國經濟的一大風險是收緊貨幣太過激進、升息太快。

Bullard 的主要理由是，他認為，

聯準會決策者並不確定，到哪種水平才算既不會抑制經濟增長也不會導致經濟過熱的所謂中性利率。「我想我們很可能誤解了所處的位置，那就是我竭力反對更快升息的原因。」

Bullard 認為不應升息的另一個原因是，經濟的長期變化已經降低了美國通膨失控的可能性。減稅和財政開支增加可以推升通膨，不需要通過升息搶先一步加快通膨回升。

不過，至少目前看來，Bullard 反對進一步升息的立場在聯準會內部屬於少數派。

聯準會本月宣布年內第二次升息，將利率上調至 1.75% 到 2%。會後公布的點陣圖顯示，多數聯準會官員預計今年總共升息四次，這意味著年內還會有兩次升息。對此，Rosengren 表示贊同。

Rosengren 說，雖然聯準會今年提高了增長預測，以應對減稅政策和政府支出的增長，但 Rosengren 表示，他的經濟預測「更加脆弱」，因為現在的風險比以前更加突出。 他說，「經濟增長比我們預計的還要強勁。」

但對於美國的貿易政策對美國經濟的影響，Rosengren 表示很難評估。「再過幾個星期，等事件充分發展，我們才有可能知道。」