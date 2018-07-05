三大德國汽車巨頭聯手 力推歐美汽車貿易零關稅

除了歐盟機構，歐洲的企業可能也在努力遊說，試圖扭轉歐美貿易戰。

據英國《金融時報》報導援引業內人士消息稱，德國 BMW、福斯和戴姆勒的 CEO 共同與美國駐德國大使 Richard Grenell 會談，表示如果美國撤除對進口歐盟汽車的關稅，他們會支持歐盟撤除對美國的這類關稅，並放棄對美方增稅的威脅。

消息人士稱，以上三大德國車企的 CEO 還表示，若美國撤銷上述關稅，他們可能聯合發布承諾，保持對美國的投資水平不變。

但報導指出，這樣的承諾實際上還隱含着一層威脅，即如果美方還要上調對進口歐盟汽車的關稅，他們會撤走在美國的生產活動。

這並非媒體首次爆出歐盟方面試圖緩解貿易戰的消息。北京時間 7 月 4 日本周三，華爾街見聞文章曾援引媒體的外交官消息稱，歐盟委員會正在研究，與美國、韓國、日本等大型汽車出口國達成多邊協議，降低一些汽車產品的關稅。

本周三，歐洲上市的寶馬、大眾和戴姆勒股價集體走高，分別收漲 0.09%，0.57% 和 0.55%。

川普將在 7 月 11 日至 12 日的北約峰會上，與歐盟領導人碰面。目前由於美國方面威脅要對自歐盟進口的汽車徵收高額關稅，歐美並未承認正在進行貿易對話。

雖然目前美國對加征歐盟汽車關稅還沒有明確表態，但華爾街見聞曾用下表展示，汽車出口是歐盟最重要的一筆生意。按金額計，僅僅是德國，就貢獻了全球超過 20% 的汽車出口量，是全球最大的汽車出口國。排在其後的日本貢獻了約 13% 的出口量，美國占比 7.2%，居第三位。

若上述金融時報消息屬實，德國企業如願遊說成功，歐盟與美國的貿易戰的確有可能至少暫時偃旗息鼓。

討價還價？歐美貿易戰前景不明

約兩周前，歐盟開始對美國價值 28 億美元的進口商品徵收 25% 的報復性關稅。6 月 22 日關稅生效當天川普表示，在美國政府對汽車進口是否對國家安全構成威脅啟動調查一個月後，如果歐盟對存在的問題沒有做出解決，他將會對歐盟組裝的進口汽車徵收 20% 的關稅。

歐盟委員會次日稱，如果川普真的對歐盟汽車實行新的關稅政策，那麼歐盟將「別無選擇，只能反擊」。

川普上周提到，雖然歐盟尚未公開承認，但他們會因美國威脅的 20% 汽車進口關稅，徵求與美溝通。當時川普還煞有其事地「提示」：「絕對不要告訴他們我這麼說了。你會攪亂我的談判的。」

美東時間上周日英國《金融時報》報導稱，歐盟在向美國商務部提交的一份報告中警告稱，如若美國徵收懲罰性汽車關稅，那麼歐盟將和其他主要經濟體一同對此展開反制措施，可能涉及 2940 億美元的貿易，占 2017 年美國商品出口的 19%。

美國商務部長羅斯本周一表示，現在談論川普會否對進口汽車徵收關稅還為時過早。