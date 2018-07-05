話不說死 ITC官員：美歐還是可能就汽車關稅達成協議

根據國際貿易中心 (ITC) 執行主席的說法，儘管對美國總統川普的強硬談判風格感到不滿，歐盟 (EU) 還是可能與美國汽車產業達成關稅協議。

ITC 執行主席 Arancha Gonzalez 表示，「歐盟說過兩個原則。第一，我們不會在威脅下進行談判，我們不會在槍指著頭的情況下談判；但歐盟說的第二個原則是：好吧，如果對美國國內像是汽車這種特定產業造成困擾的話，我們可以坐下來討論。」

她說，「這幾乎與美國幾週前談到的『零關稅』協議一致。」ITC 是世界貿易組織 (WTO) 和聯合國 (UN) 的分支機構。

Gonzalez 說，特定產業免徵關稅的概念最初是由小布希總統 (George W. Bush) 任內擔任貿易代表的佐立克 (Robert Zoellick) 提出的。

她說，「這是個不錯的概念，但問題在於你一旦試圖實現它，就會有些其他產業的人不開心。我想美國目前享受 20% 關稅保護的卡車生產商就不會想放棄這種保護。」

美國對進口卡車課徵 20% 的高關稅 （圖: AFP）

川普週一警告 WTO，如果美國不被允許變更關稅政策，「我們會有所舉動」。

有些人認為這是川普退出 WTO 的威脅，但 Gonzalez 表示，是否退出是由美國國會決定而不是川普，所以目前看來不太可能。

Gonzalez 表示，「每年美國都會來一次，討論是否要退出 WTO。但自 WTO 成立以來，美國國會的答案總是如此：『不，我們希望繼續成為這個家庭的一員。』我懷疑這種情況會有所改變。」