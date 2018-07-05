貿易戰歌響 IMF調降德國今年GDP成長預期至2.2%

國際貨幣組織週四 (5 日) 下修德國今年 GDP 成長預期，自 4 月時估計的 2.5% 降至 2.2%，主張保護主義上升且英國脫歐的威脅使德國經濟面臨重大短期風險，將衝擊德國出口和投資。

但 IMF 將德國明年 GDP 成長預期自 2.0% 調升至 2.1%。

黑：德國 GDP 增長率 紅：IMF 對德國 GDP 之預估 圖片來源：Bloomberg

有鑑於德國社會老齡化，IMF 建議德國應擴大基礎設施和教育的公共投資，並端出牛肉以鼓勵民間投資。

「這些方法可以提高生產率成長，進一步提升長期產出，也減少德國高額的經常帳盈餘。」

IMF 指出，2017 年德國經濟產出盈餘自 2016 年的 8.5% 下降至 8%，但預計今年會再上升至 8.3%。

無獨有偶，德國 Ifo 經濟研究所週三 (4 日) 報告指出，德國出口大於進口，這反而成了經濟毒藥。

Ifo 國際經濟中心主任 Gabriel Felbermayr 表示，「貿易順差的問題越來越大，不只是和美國的貿易順差，和其他貿易夥伴也一樣，在歐盟內部也是，因為許多人開始主張我們得做些什麼動作來降低順差，這變成了一項義務而非資產。」

德國經濟以出口為導向，這一直受到批評，因為被視為鼓勵貿易保護主義，讓其他國家的經濟問題更惡化，所以德國政府一直受到壓力必須鼓勵內需支出並提高進口額。

根據德國聯邦統計局，2017 年德國貿易盈餘創 2009 年以來首次下降，降至 3009 億美元，而德國對美國的貿易盈餘是 640 億美元，去年美國川普總統就曾在推特上「碎念」過這點：

Felbermayr 認為，真正令人擔心的是德國難以吸引企業投資，建議政府應該讓經濟規範現代化，放寬管制才能因應科技變革。