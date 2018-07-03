高盛：下半年將很艱難 但強資產負債表企業日子會好過

高盛首席股票策略師 David Kostin 表示，美國與其他國家貿易局勢的緊張加上利率的上升將令投資者的下半年頗為艱難。然而，強資產負債表公司日子應該會好過一點，因為他們可以更好地應對借貸成本的上漲，資金流動性也更好。

受貿易緊張局勢影響，下半年第一個交易日全球股市集體下挫，道指下跌超百點。美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 周一表示，股市跌再慘，也不會改變美國總統川普處理美國貿易關係的方式。

今年前六個月，道瓊斯工業指數累計下跌 1.8%，創 2000 年以來最差開年。那斯達克綜合指數與標普 500 指數分別上漲 8.8% 與 1.7％。 此前，受升息影響，美股一度跌至盤整區間。

Kostin 認為，不斷升級的貿易緊張局勢增加了 2018 年美股的波動性。「不斷升級的貿易緊張局勢和進一步貨幣政策正常化可能導致今年美股的實際波動性高出去年的 6.7。」

「今年至今，美國 10 年公債殖利率上漲 44 個基點，至 2.85%。我們的經濟學家預測，2018 年底，美國 10 年公債殖利率將繼續上漲至 3.25%。」

今年聯準會已經升息兩次，投資者預計今年年底之前，還將有至少一次升息。Kostin 則認為，聯準會財政緊縮政策可能比市場預料的還要更快。他寫道，市場預計到 2019 年底還會有 3 次升息，但我們的經濟學家認為還有 6 次。

Kostin 指出，「隨著短期與長期利率的上漲，強資產負債表股票今年表現優異。我們預計，即使在標普 500 股票中位數凈槓桿處於歷史高位和金融環境不斷縮緊的情況下，這些股票將繼續表現優秀。」

Kostin 表示，像墨西哥快餐連鎖店 Chipotle，科技公司 Intuitive Surgical，臉書，與科技公司 NVIDA 這樣的公司在今年下半年會有不錯的表現。這些股票今年表現均超過標普 500 指數，上漲超 10％。

自今年 3 月川普政府以國家安全為由宣布將對鋼鐵進口加征 25% 的關稅，對鋁進口加征 10% 的關稅以來，美國關稅措施已經在全球範圍內招致報復性措施。

加拿大外交部長當地時間 6 月 29 日宣布，加拿大計劃從 7 月 1 日起對美國商品徵收價值約 126 億美元的報復性關稅。

歐盟也已經對美國約 32 億美元的商品，進行了報復性關稅的反制措施，其中包括摩托車、波本威士忌、牛仔褲、橙汁以及各類鋼鐵產品。美國摩托車製造商哈雷已經被迫向歐洲轉移生產，躲避歐盟對美方的關稅報復。

此外，美國總統川普多次威脅要對歐洲進口汽車加征關稅。據英國金融時報，如果美國決定對歐洲汽車徵收關稅，可能引發全球對高達近 3000 億美元的美國出口產品展開報復。