為打擊假新聞 Facebook傳將收購英國AI公司

臉書 (FB-US) 正在收購位於倫敦的新創公司 Bloomsbury AI，作為打擊全球最大社交網路虛假新聞努力的一部分，先前為平息先前臉書濫用個資的疑慮，臉書承諾將加強 AI 偵查問題能力。

據外媒報導，Bloomsbury AI 公司已經具備了自然語言處理 (NLP) 技術，以幫助機器根據從文檔中收集的訊息來回答問題，Bloomsbury AI 公司旗下名為 Cape 的產品，不僅能閱讀文件，還可以回答包括涉及推理和整合等問題。

據消息人士透露，臉書計劃使用 Bloomsbury AI 公司的團隊和技術，來打擊假新聞和解決其他內容問題。

多個消息來源顯示臉書將開出 2300 萬至 3000 萬美元的價碼來收購 Bloomsbury AI。這家創業公司的投資者將可獲得約 550 萬美元，而 Bloomsbury 的創始團隊將獲得剩餘的 1750 萬美元，並以臉書的限制性股票支付。

有鑑於價格和 Bloomsbury AI 所處的階段，市場分析認為，此次收購還不僅是一筆收購，除了在交易項目中的 IP 之外，一消息來源指出，對臉書來說 Bloomsbury AI 的 CTO 兼研究負責人 Sebastian Riedel 是最大的吸引力，因為他被認為是 NLP 領域的翹楚，並且是倫敦大學學院的教授。同時他還是英國新創公司 Factmata 的聯合創始人和顧問，該公司聲稱已經開發出工具來幫助品牌打擊假新聞。

此次收購對於英國 AI 產業來說是個另一個好消息，包括之前三星在劍橋開設了一個龐大的 AI 研究中心，英國也逐漸被視為 AI 的超級大國。

這件事也反映了臉書對於內容審核的策略，內容的審核將更多地依賴於科技和自動化流程，而非人類決策。