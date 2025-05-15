〈美股盤後〉輝達勁揚 美超微暴漲超15% 標普連三紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-15 05:07

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在市場持續關注國際貿易局勢之際，輝達、美超微漲勢凌厲，美股主要指數週三 (14 日) 普遍收紅。

標普 500 指數上揚 0.1%，連續第三個交易日收紅。道瓊指數下跌近 90 點，連續第二日收低。10 年期美國公債殖利率升至 4.529%，這是自 2 月以來首次穩定在 4.5% 以上。

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週三經濟數據相對清淡，聯準會官員對關稅發出警告，交易員市場仍押注 9 月啟動降息。聯準會副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 警告，新關稅措施可能對通膨降至 2% 目標構成阻力，為降息前景增添不確定性。

地緣政治方面，繼沙烏地阿拉伯之後，美國總統川普與卡達週三達成 1.2 兆美元「經濟交換」協議，包括價值 960 億美元的卡達航空訂單。

美國國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 預告，川普總統從中東之行歸來後可能會宣布一項重大貿易協議。

美中 12 日宣布為期 90 天的關稅停火後，中國商務部週三進一步宣布，自 5 月 14 日起，暫停對 17 家美企制裁措施 90 天，緩解雙邊貿易緊張。

美股週三 (14 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 89.37 點，或 0.21%，收 42,051.06 點。

那斯達克指數上漲 136.72 點，或 0.72%，收 19,146.81 點。

S&P 500 指數上漲 6.03 點，或 0.1%，收 5,892.58 點。

費城半導體指數上漲 29.38 點，或 0.60%，收 4,960.74 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 93.18 點，或 0.69%，收 13,635.77 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊收墨，通訊服務 (+1.58%) 與資訊科技 (+0.96%) 領漲，消費類股表現穩健，醫療保健板塊重挫 2.31%，為跌幅最大板塊。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍走揚。Meta (META-US) 漲 0.51%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.28%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.66%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.85%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.53%。

台股 ADR 表現分岐。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.40%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.09%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.14%。

企業新聞

美超微 (SMCI-US) 暴漲 15.71% 至每股 45 美元 ，連續第二個交易日飆漲

，主因沙地阿拉伯資料中心公司 DataVolt 已與美超微建立一項為期多年的合作夥伴關係，預估交易總價值高達 200 億美元。

航空製造商波音 (BA-US) 揚升 0.64% 至每股 204.72 美元。波音迅速成為川普總統推動海外貿易政策的最大受益者之一。隨著該公司與卡達航空簽下史上最大筆 787 客機訂單，其股價應聲上揚

AMD 董事會已批准一項價值 60 億美元的重大股票回購計畫，加上現有計畫中剩餘的 40 億美元，其當前總回購將擴大至約 100 億美元，AMD (AMD-US) 強漲 4.68% 至每股 117.72 美元。

輝達 (NVDA-US) 勁揚 4.16% 至每股 135.34 美元。輝達 13 日宣布，未來五年將向沙烏地阿拉伯的 AI 公司 Humain 供應多達數十萬顆晶片，協助建構一座總規模達 500 百萬瓦 (MW) 的資料中心，為當地 AI 產業提供強大算力支援。

另外，輝達主要伺服器製造夥伴鴻海公布亮眼財報，最新一季淨利年增達 91%，顯示 AI 相關硬體需求持續強勁。

Netflix (NFLX-US) 收紅 1.10% 至每股 1,150.99 美元。Netflix 表示，其價格較低、有廣告的方案目前擁有 9400 萬月活躍用戶，較去年 11 月公開數據以來，增加 2000 多萬。

蘋果 (AAPL-US) 走低 0.28% 至每股 212.33 美元。市調機構 Counterpoint Research 報告顯示，由於蘋果、三星等製造商預期美國即將徵收高額進口關稅，紛紛加速出貨，美國 3 月智慧型手機進口量激增 30%。這波提前備貨潮顯示廠商正設法在新一輪貿易限制生效前搶進市場，藉此降低潛在的關稅成本衝擊。

華爾街分析

在美中關稅休兵後，本週風險偏好有所上升。LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 表示：「雖然貿易談判進展緩解了投資人的恐慌情緒，但最終關稅稅率仍存在不確定性。當前市場更關注局勢降級的積極訊號，特別是周末達成的中美關稅暫緩協議。」

eToro 全球市場分析師 Lale Akoner 稱：「當前市場風險偏好顯著回升。雖然國際貿易局勢的結構性矛盾仍未解決，但兩個重要貿易夥伴都釋放了不願使貿易戰局勢惡化的明確訊號。」

展望後市，高盛策略師 Peter Oppenheimer 警告，若經濟數據進一步惡化並重新引發衰退擔憂，美股仍面臨下滑風險。