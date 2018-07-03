匯豐警告港股7月彈完再插

恒指6月累瀉1513點（4.97%）逃不出「六絕」宿命，更失守俗稱牛熊分界的250天線（現為29355點）。7月能否順應傳統智慧有「翻身」機會？匯豐金融服務投資策略主管劉紹文接受《信報》訪問時直言，港股過去兩個月調整幅度已深，預料本月將出現反彈，可是環球資金避險趨勢已成，若果資金持續流出新興市場，並轉泊美國股債，港股本月最多只能見反彈，後市難言翻身，「屆時跌幅可以更深，一般可持續數個月，亦沒有技術位或估值可以計算。」

避險成趨勢 最後逃生門

他更提醒，本月的反彈將成投資者最後「逃生門」。有分析師亦預期，港股本月可望回升，但後市走勢波譎雲詭，下行風險仍然較大。

劉紹文指出，市場對環球經濟增長放緩開始感到憂慮，中美貿易摩擦更是火上加油。環球採購經理指數（PMI）雖然仍處擴張區域，但增長動力在年內已呈現減慢。在這大背景下，他相信近期環球資金已形成避險趨勢，特別是4月中美元開始走強，導致人民幣偏弱，機構投資者的避險情緒明顯升溫。此外，新興市場股債均見資金流走，並流向美國等成熟市場，同一時間，美國10年國債債息跌穿3厘，以及亞洲高息債債息持續上衝，進一步確認資金正在避險。劉紹文稱：「環球性資產再配置的特色是可以持續數個月，但相關資產的價格上落可以好巨大。」

中港股市近月來自機構投資者的資金流入減慢，甚至掉頭流走。劉紹文解釋，對上一次較大規模的資金避險要追溯至2016年初，當時恒指在不足兩個月內曾急跌約19%。他續說：「當年Risk Off避險，那次跌幅來得好急，雖然不是維持很久，大約兩個月，但跌幅已經好厲害，亦沒有太多反彈的機會讓投資者離場。」

緊盯4指標 勿碰汽車內房

他建議投資者本月要緊盯4項指標，包括資金是否繼續流出新興市場，並泊入美股及美債；近兩年與港股呈高反向關係的美滙指數是否繼續上升；美債息是否持續回落，同時亞洲高息債是否持續上升；環球PMI的動力是否持續減弱。一旦有關情況持續，意味資金正作進一步避險，屆時港股下行風險將更高。

不過，劉紹文認為，由於港股最近兩個月已錄得6%的跌幅，本月將有反彈機會。他提到，過去10年數據顯示，恒指於7月按月上升的比例高達九成，平均回報達3.8%；投資者若有意博反彈，可留意消費股、屬基金愛股的教育、醫療，以及近期跑輸大市的重磅股，包括內銀、內險及澳門博彩股。至於汽車、手機相關、內房及券商股等板塊則應避免沾手。

8月是企業公布半年業績的關鍵時間，劉紹文又提醒投資者，如果企業屆時表達對下半年的營商環境有擔憂，不排除券商會乘勢下調盈利預測，為後市加添下行壓力。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝亦相信，經過表現較差的6月，本月港股料可反彈，不過貿易戰及人民幣貶值的問題在下半年將會持續困擾港股，由於涉及政治因素，後市走勢暫難預測。他表示，部分股份的估值已回調至合理水平，長線投資者可考慮在現階段作入市部署。

另外，長江證券資產管理（香港）董事總經理馮時煖預測，港股反彈會於本月首一、兩星期出現，但恒指受制於3萬點關口，其後走勢亦會反覆，「下半年港股會較上半年更複雜及波動」。

來源：信報

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