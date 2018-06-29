【港股解碼】航空公司股價連續下跌，背後的風險該如何應對？

連續下跌的航空股在今日出現了短暫的停歇，但從日K線上來看仍是一路飄綠。

自6月13日起，航空板塊一路下跌，截至6月27日收盤，整個航空板塊下跌幅度為2.02%；其中下降幅度比較大的個股有春秋航空（601021—CN）、吉祥航空（603885—CN ）、中國航空(00753—HK，601111—CN）、南方航空（01055—HK，600029—CN），下降幅度分別為5.42%、4.8%、4.08%、3.64%。

由於各家航空公司的業績取決於匯率、油價、供需三大主要因素，其中匯率和油價受宏觀經濟影響較大，屬於非系統風險。

由人民幣貶值觸發的連鎖問題

6月27日銀行間外匯市場人民幣對美元的匯率中間價為1美元兌人民幣6.5569元，進一步下調389個基點。創下了2017年12月25日以來的新低水平，也是人民幣中間價連續第六個交易日下調。與此同時，在岸​​、離岸人民幣也跌破了6.6關口。

航空公司的損益情況與人民幣匯率息息相關。根據南方航空的年報顯示：假定除匯率以外的其他風險變量不變，人民幣兌美元匯率每升值(或貶值)1%，將導致南航2017年股東權益和淨利潤增加(或減少)人民幣2.78億元。

早些年，航空公司就因人民幣貶值承擔了嚴重的匯兌損失，根據四大航空公司的年報顯示，2016年、2015年，四大航合計的匯兌損失分別高達130億、170億，佔當年的淨利潤的比重分別達65%、95%。

由於國內航空公司擁有大量的美元負債，在人民幣持續貶值的背景下，債務償還成本提高，容易導致市場信心受挫。

2014年開始人民幣對美元連續貶值，2017年結束這一態勢實現6%升值幅度。得益於人民幣升值的利好環境，四大航空公司在匯兌層面均有不少收益。

根據中國航空的年報數據顯示，2017年公司實現營業收入1213.63億元，同比增長7.71%，實現歸母淨利潤72.40億元，同比提升6.26%，而得益於人民幣兌美元匯率上升，匯兌淨收益為29.38億元，同比大幅增長71.72億元。

除國航外，東航、南航和海南航空在2017年的匯兌收益分別為20.01億元、17.90億元、18.88億元。 2017年，四大航累計匯兌收益達88.24億元。

當前，人民幣短期內仍存在貶值壓力，航空公司的美元債務規模和占比決定了此輪人民幣貶值可能帶來的影響程度。截至2017年底，國航、東航、南航以人民幣計算的美元帶息負債分別為387.2億元、368.1億元、404.4億元。

航空公司如何應對匯率風險

實際上，所有有涉外業務的企業業績都會受到人民幣匯率波動的影響。能夠獲得匯兌收益，也要承擔存在匯兌損失的風險。

面對匯率變動所帶來的風險，大多數企業都會嘗試套期保值的做法。根據東方航空的年報顯示，2017年公司以外匯套期合約來降低匯率風險，但主要是針對因機票銷售外匯收入及需以外匯支付的費用而導致的部分。

截至2016年底，東方航空持有尚未平倉的外匯套期合約的名義金額為4.4億美元，截至2017年底為8.29億美元，並將於2018年期滿。東方航空遠期外匯合約在2017年期初餘額為7.2萬元人民幣，期末餘額為-3.1億元人民幣。

此外，南方航空也表示，在中國國家外匯管理局允許的範圍內保留其以外幣為單位的資金，並在某些限制條件下與國內的核准銀行簽訂外匯期權合同、貨幣互換合同，但2017年度及2016年度，南航未簽署任何遠期外匯合約。

航空公司與其他擁有涉外業務的企業一樣，以套期保值來應對匯率變動所帶來的財務損失。不過，航空公司做匯率套保的數量還很少，佔據美元債務的比重也非常低，如果人民幣對美元出現大幅的貶值，預計仍會給航空公司帶來不小的匯兌損失。

其實，航空公司應對匯率波動更常見的措施還是降低美元負債。截至今年第一季度，國航、東航、南航目前以人民幣計美元負債規模分別為361億、351億、311億，相較於去年年底均有所下降。

事實上，除了人民幣貶值外，油價上漲也是客觀存在的風險點，不過由於此前燃油附加費恢復徵收，在一定程度上削弱了油價對航空公司的影響。在短期人民幣仍存在貶值壓力的情況下，如何“沖抵”宏觀經濟波動所帶來的風險，成為各航空公司需要應對的問題。

作者：劉玲玲

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

港股解碼，香港財華社原創王牌專欄，金融名家齊聚。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)