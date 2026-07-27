〈台幣〉貶轉升收32.305元 量能急凍觀望Fed決策
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國聯準會利率決策本周登場，市場轉趨觀望，台北股匯市均呈量縮格局，新台幣兌美元匯率今 (27) 日一度貶破 32.4 元關卡，但大盤逐漸拉升至平盤附近，匯價也由貶轉升，終場收在 32.305 元，升值 5.3 分，台北與元太外匯總成交值萎縮至 20.72 億美元。
新台幣兌美元匯率今天開盤價為 32.37 元，最高衝上 32.24 元、最低來到 32.408 元，盤中高低振幅多達 1.68 角，終場收在 32.305 元，升值 5.3 分。
美國與伊朗日前不斷交火，周末終於暫停攻勢，市場對於兩國重啟荷莫茲海峽談判的期待再度升溫，國際油價應聲下挫。亞股今日普遍收高，雖然台股盤中一度下挫逾 680 點，但金融股扮演撐盤要角，台積電股價回穩，加權指數終場下挫 20.65 點，收在 43634.19 點，跌幅 0.05%，成交值縮至 7176.86 億元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，美元指數下跌 0.09%，新台幣升值 0.16%，日元升值 0.14%，人民幣升值 0.10%，星幣升值 0.09%，韓元則獨憔悴貶值 0.34%。
Fed 即將召開會議之際，中東緊張局勢升級已推動油價大幅上漲，布蘭特原油上周一度觸及每桶 100 美元，市場擔憂，通膨持續遠高於 Fed 2% 的年度目標，決策官員可能需要採取更積極的升息措施來控制物價，不過，近兩日美伊交火暫歇，市場仍普遍預期，Fed 周三公布的貨幣政策聲明將維持利率不變。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台幣〉價跌量增收32.249元 貶值6分 續創去年5月來低點
- 〈台幣〉憂心通膨和升息 股匯雙殺收32.358元貶值9.2分
- 本週操盤筆記：Fed決策、AI支出大戶財報、美國Q2 GDP
- 〈台幣〉量縮微貶收32.172元 觀望美CPI數據
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇