〈台幣〉貶轉升收32.305元 量能急凍觀望Fed決策

美國聯準會利率決策本周登場，市場轉趨觀望，台北股匯市均呈量縮格局， 新台幣 兌美元匯率今 (27) 日一度貶破 32.4 元關卡，但大盤逐漸拉升至平盤附近，匯價也由貶轉升，終場收在 32.305 元，升值 5.3 分，台北與元太外匯總成交值萎縮至 20.72 億美元。

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美國與伊朗日前不斷交火，周末終於暫停攻勢，市場對於兩國重啟荷莫茲海峽談判的期待再度升溫，國際油價應聲下挫。亞股今日普遍收高，雖然台股盤中一度下挫逾 680 點，但金融股扮演撐盤要角，台積電股價回穩， 加權指數 終場下挫 20.65 點，收在 43634.19 點，跌幅 0.05%，成交值縮至 7176.86 億元。

Fed 即將召開會議之際，中東緊張局勢升級已推動油價大幅上漲，布蘭特原油上周一度觸及每桶 100 美元，市場擔憂，通膨持續遠高於 Fed 2% 的年度目標，決策官員可能需要採取更積極的升息措施來控制物價，不過，近兩日美伊交火暫歇，市場仍普遍預期，Fed 周三公布的貨幣政策聲明將維持利率不變。