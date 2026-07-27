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〈台幣〉貶轉升收32.305元 量能急凍觀望Fed決策

鉅亨網記者陳于晴 台北

美國聯準會利率決策本周登場，市場轉趨觀望，台北股匯市均呈量縮格局，新台幣兌美元匯率今 (27) 日一度貶破 32.4 元關卡，但大盤逐漸拉升至平盤附近，匯價也由貶轉升，終場收在 32.305 元，升值 5.3 分，台北與元太外匯總成交值萎縮至 20.72 億美元。

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〈台幣〉貶轉升收32.305元 量能急凍觀望Fed決策。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元匯率今天開盤價為 32.37 元，最高衝上 32.24 元、最低來到 32.408 元，盤中高低振幅多達 1.68 角，終場收在 32.305 元，升值 5.3 分。


美國與伊朗日前不斷交火，周末終於暫停攻勢，市場對於兩國重啟荷莫茲海峽談判的期待再度升溫，國際油價應聲下挫。亞股今日普遍收高，雖然台股盤中一度下挫逾 680 點，但金融股扮演撐盤要角，台積電股價回穩，加權指數終場下挫 20.65 點，收在 43634.19 點，跌幅 0.05%，成交值縮至 7176.86 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，美元指數下跌 0.09%，新台幣升值 0.16%，日元升值 0.14%，人民幣升值 0.10%，星幣升值 0.09%，韓元則獨憔悴貶值 0.34%。

Fed 即將召開會議之際，中東緊張局勢升級已推動油價大幅上漲，布蘭特原油上周一度觸及每桶 100 美元，市場擔憂，通膨持續遠高於 Fed 2% 的年度目標，決策官員可能需要採取更積極的升息措施來控制物價，不過，近兩日美伊交火暫歇，市場仍普遍預期，Fed 周三公布的貨幣政策聲明將維持利率不變。


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新台幣匯率升值

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集中市場加權指數43634.19-0.05%
美元指數101.254-0.21%
美元/台幣32.305-0.16%
日元/美元0.0061+0.00%
人民幣/美元0.1478+0.07%
韓元/美元0.0007+0.00%

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