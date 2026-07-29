鉅亨網記者陳于晴 台北
台股近期跌跌不休，外資偏向賣股匯出，新台幣兌美元持續承壓，今 (29) 日一度貶逾 1 角、摜破 32.5 元關卡，不過，大盤驚險守住 4 萬點大關，午後匯價戲劇性由貶轉升，收在 32.366 元，小升 1.8 分，台北及元太外匯市場總成交值放大至 32.33 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.41 元，早盤美元買盤湧現後，匯價最低下探 32.528 元、重貶 1.44 角，不過，下午匯市風雲變色，外資轉為匯入，加上央行尾盤進場穩匯，新台幣最高升抵 32.36 元，終場收 32.366 元，升 1.8 分。
國際油價持續走跌，美元指數也連日下挫，根據央行統計，美元指數今天下跌 0.2%，韓元強升 0.71%，新加坡幣升值 0.09%，新台幣及日元均升值 0.06%，人民幣微升 0.01%。
受美國晶片股持續走跌影響，台股今天一度跌破 4 萬點大關，終場重挫 1564.18 點，收在 40039.18 點，創台股收盤第 7 大跌點，上市櫃跌停家數 115 檔，ABF、記憶體族群淪重災區，台積電終場下跌 80 元、收在 2200 元。
美國聯準會 (Fed) 美東時間周三 (29 日) 下午 2 時 (台灣時間周四凌晨 2 時) 公布決議，預料將維持利率不變。儘管美國 6 月消費者物價年增率放緩至 3.5%，但分析師預期，在川普對伊朗戰爭導致油價劇烈波動後，通膨可能再度升高，近期的中東交火更增添不確定性。
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