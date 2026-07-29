台股近期跌跌不休，外資偏向賣股匯出， 新台幣 兌美元持續承壓，今 (29) 日一度貶逾 1 角、摜破 32.5 元關卡，不過，大盤驚險守住 4 萬點大關，午後匯價戲劇性由貶轉升，收在 32.366 元，小升 1.8 分，台北及元太外匯市場總成交值放大至 32.33 億美元。

‌



美國聯準會 (Fed) 美東時間周三 (29 日) 下午 2 時 (台灣時間周四凌晨 2 時) 公布決議，預料將維持利率不變。儘管美國 6 月消費者物價年增率放緩至 3.5%，但分析師預期，在川普對伊朗戰爭導致油價劇烈波動後，通膨可能再度升高，近期的中東交火更增添不確定性。