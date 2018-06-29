紫光學大擬以定增和現金收購新疆天山鋁業 交易額料236億元

中國廈門紫光學大股份有限公司(000526-CN)周四稍晚披露其重大資產重組初步計劃，公司擬通過發行股份和支付現金的方式收購新疆生產建設兵團第八師天山鋁業股份有限公司，本次交易預估金額為236億元人民幣。

公告稱，紫光學大與交易對方已達成並簽署了意向協議，並擬簽署《發行股份並支付現金購買資產協議》、《盈利預測補償協議》等文件。但本次資產重組涉及的盡職調查、審計、評估等相關工作尚在進行中，紫學光大及相關各方仍就本次重組方案進行商討、論證和完善。

紫光學大還指出，上述資產重組與公司正在推進的資產出售無關聯性。公司擬通過國有產權公開掛牌方式出售其持有的廈門旭飛房地產開發有限公司99%股權，交易對手需以現金購買。

據天山鋁業網站，該公司目前已累計完成投資約300億元，形成140萬噸電解鋁、6×350MW發電機組、30萬噸碳素的生產能力。

紫光學大因籌劃重大重組事項，自3月下旬起停牌，公司將繼續停牌。停牌前收報28.18元。

路透上海6月29日

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