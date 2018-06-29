亞馬遜進攻零售藥業 甫納入道瓊Walgreens即重挫10% 美銀美林喊賣

美國最大連鎖藥局沃爾格林 (Walgreens Boots Alliance) (WBA-US) 在被納入道指成份股後，週四 (28 日) 公布財報並計畫執行庫藏股最高到 100 億美元，並調升股利 10% 自 40 美分提高到 44 美分，成為美國稅改後最新一家返還股利給投資者的企業。

然而，Walgreens 週四股價卻不受投資者青睞，重挫 9.9% 至 59.70 美元，係因亞馬遜 (Amazon.com Inc) (AMZN-US) 將收購線上藥局 PillPack Inc、強攻零售藥局業務，該則強敵來襲的消息，讓美股藥局和醫藥分銷公司股價均大跌。

Walgreens 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

如華爾街投行美銀美林即認為，由於亞馬遜要進軍藥局業務，投資者應該快點拋售 Walgreens。

美銀美林分析師 Michael Cherny 週四 (28 日) 表示，「Walgreens 目前正在處理核心業務不振，同時因為他們的策略轉向私人品牌、利潤較高的產品，故也苦於店面成長放緩」

「亞馬遜進軍的威脅，就算不會直接影響 Walgreens 的財務，也有帶來長期競爭問題，以及多重不確定性，在此期間，我們認為 Walgreens 的合作夥伴計畫也備受壓力，所以 Walgreens 股價會持續區間震盪。」

Michael Cherny 將 Walgreens 股票目標價自 73 美元調低至 60 美元。

Walgreens 不願回應美銀美林的評論。

Walgreens 股價走勢

Walgreens 執行長 Stefano Pessina 週四 (28 日) 在法說會上信心喊話，「我看不出來有什麼需要擔心亞馬遜併購交易線上藥局 PillPack 的理由。」

Walgreens 公布第三季營收和獲利更強勁，且有效稅率為 7.6%，較去年同期的 12.4% 下降。

Walgreens 財務長 James Kehoe 在法說會上表示，公司首先會利用額外資源來投資業務，接著考慮併購和合作關係，最後才會將資本用來提升鼓勵和執行庫藏股。

Walgreens 第三季在美國的同店銷售成長持平，係因品牌藥品的價格雖然上漲，但遭清償壓力和仿製藥衝擊抵銷。海外同店銷售下降 1.7%。

在美國零售銷售年增率下降 3.8%，按固定匯率計算，海外零售銷售年增率下降 1.3%。

Walgreens 調升全年 EPS 下線 5 美分，目前估計 EPS 範圍為 5.9 美元至 6.05 美元。

Walgreens 第三季獲利 13.4 億美元，每股獲利 1.35 美元。去年同期為 11.6 億美元或每股 1.07 美元。

經調整後，EPS 1.53 美元，高於 FactSet 調查的分析師預期之 1.48 美元。

由於收購了 Rite Aid 門市，營收上升 14% 至 343.3 億美元，高於分析師估計的 341 億美元。