亞馬遜左右勾拳 打趴8家企業 市值一夕合併蒸發175億美元

亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 只出 2 招，週四 (28 日) 就讓 8 家企業合併蒸發 175 億美元市值。

電子商務巨擘亞馬遜儼然是華爾街一股強大力量，就算只是暗示即將進軍新產業，就會讓股市震盪、投資人抱頭鼠竄，週四交易再次證明此點。

亞馬遜首先宣布招聘創業家，小資本經營本地物流網路，此舉恐搶走貨運業者 FedEx (FDX-US) 和 UPS (UPS-US) 的業務量，週四這兩家公司市值就損失近 30 億美元，其中 UPS 受創嚴重。

一招不夠再來一招

數小時後，亞馬遜宣布將收購 2013 年成立的線上藥局 PillPack，嚇傻醫療保健產業。

《CNN》分析指出，亞馬遜這兩招看似毫無關聯，但細究之後不難找出重要線索，消費大眾一旦生病或者身體虛弱需要長期服藥，他們更需要貨運公司將藥品送上門，而不想長途跋涉到實體店面選購、排隊結帳，因為他們的用藥幾乎已經固定，實體店面現場選購的優勢並無太大吸引力。

藥局 CVS 上週才意識到此點，宣布 4.99 美元「處方藥隔日到貨」的方案，但恐怕太遲了。

《華爾街日報》報導，消息來源透露，亞馬遜收購金額約莫 10 億美元。全美大型連鎖藥局 Walgreens Boots Alliance (WBA-US)、CVS Health (CVS-US) 和 Rite Aid (RAD-US)，以及藥品分銷公司 Cardinal Health (CAH-US)、AmerisourceBergen(ABC-US) 和 McKesson (MCK-US) 市值因此合併蒸發約 145 億美元。

消息透露，沃爾瑪 (Walmart) (WMT-US）因競價低於 10 億美元而輸給亞馬遜，週四市值流失 30.4 億美元。

以下簡列 8 家苦主災情：

FedEx

52 週高點 (2018/1/18)：274.66 美元

52 週低點 (2017/8/11)：203.13 美元

週四市值流失： 8.23 億美元

目前市值： 606 億美元

UPS

52 週高點 (2018/1/18)：135.53 美元

52 週低點 (2018/3/23)：101.45 美元

週四市值流失： 21.6 億美元

目前市值： 912 億美元

Walgreens Boots Alliance

52 週高點 (2017/9/12)：83.89 美元

52 週低點 (2018/6/28)：59.07 美元

週四市值流失：65.1 億美元

目前市值： 592 億美元

CVS Health

52 週高點 (2017/9/19)：84 美元

52 週低點 (2018/3/27)：60.14 美元

週四市值流失：43.4 億美元

目前市值： 669 億美元

Rite Aid

52 週高點 (2017/6/28)：4.21 美元

52 週低點 (2017/11/9)：1.38 美元

週四市值流失：2.35 億美元

目前市值： 19 億美元

Cardinal Health

52 週高點 (2017/6/28)：80.11 美元

52 週低點 (2018/6/28)：48.28 美元

週四市值流失：7.95 億美元

目前市值： 156 億美元

AmerisourceBergen

52 週高點 (2018/1/29)：106.27 美元

52 週低點 (2017/11/2)：71.90 美元

週四市值流失：8.18 億美元

目前市值： 189 億美元

McKesson

52 週高點 (2018/1/29)：178.86 美元

52 週低點 (2018/6/28)：131.43 美元

週四市值流失：17.9 億美元

目前市值： 274 億美元