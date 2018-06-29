壓力太大？第2階段Fed測試 德意志不合格 JPM高盛等被限制

美國聯準會 (Fed Reserve) 週四 (28 日) 進行了第 2 借貸的壓力測試 (stress test)，6 間美國銀行被迫減少股東回饋，而德意志銀行 (DB-US) 也因「廣泛和嚴重缺陷」成為唯一一間不合格銀行，並被限制無法將資金從美國本土挪移海外。

聯準會公布的測試結果顯示，除了德意志因外，其他 34 間銀行均通過第 2 階段的壓力測試。

Keefe Bruyett & Woods 分析師 Tom Hallett 提到，德意志沒有資金流動問題，所以測試結果不會影響太大。德意志的歐洲資金也應足以回饋股東。

壓力測試 / 圖：Fed Reserve

然而，高盛集團 (GS-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 被聯準會提出「有條件申戒」，「過於莽撞的庫藏股及股利分發會減少資金緩衝」，兩家銀行也同意不提升支出 (包含股利)。

State Street 銀行 (STT-US) 股東回饋計劃也遭到「有條件申戒」，需重新提出改善方案。

同時，摩根大通 (JPM-US)、美國運通 (AXP-US)、KeyCorp (KEY-US) 和 M＆T 銀行 (MTB-US) 在提交較「溫和」的股東回饋計劃後也會重新考量實施方案。

目前銀行業的股東回饋比例為獲利的 95%，另外 28 間銀行可依照原本的支出方案執行原計劃。

雖然美聯準會官員指出今年測試變得更加嚴格，但總體結果較去年遜色。

美稅改案也影響了測試結果，稅率從 35% 降至 20% 將未付稅金額降低。同時，稅改案也取消了一項有利的稅收待遇，該待遇使銀行能夠將獲利或虧損時間進行移動，來平滑收益。