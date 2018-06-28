銀行搶友達420億聯貸案 承諾參貸金額破面板業紀錄

友達光電 (2409-TW) 新台幣 420 億元聯合授信案，由臺銀擔任管理銀行，參加銀行包含本國銀行及外商銀行共計 25 家，並於今 (28) 日完成聯貸簽約，在銀行積極搶貸下，此授信銀行團承諾參貸金額達 1117 億元，超額參貸比率達 319%，打破台灣面板產業有史以來承諾參貸金額紀錄。

臺銀表示，此聯貸授信案由中國信託商業銀行、台北富邦商業銀行、台新國際商業銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、新加坡商星展銀行、兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、永豐商業銀行、國泰世華商業銀行、玉山商業銀行及元大商業銀行等共同主辦。

而本聯貸案的資金用途為償還既有銀行借款，值得一提的是，原預計籌募金額為 350 億元，在金融業踴躍參與下，本案授信銀行團承諾參貸金額達 1117 億元，超額參貸比率達 319%，打破面板產業有史以來承諾參貸金額紀錄。

友達光電為全球面板製造主要領導廠商之一，各世代產線佈局完整，產品涵蓋各種尺寸的應用領域，近年憑藉優異的 a-Si、LTPS 和 OLED 等三大面板核心技術基礎及專利佈局，從市場、研發、製造到供應鏈管理堆疊實力並推動價值轉型，以達到產品差異化、優質化及高值化，並於去 (2017) 年創下 10 年以來獲利新高。

鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/