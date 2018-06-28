5月電視面板出貨月增9.1% 京東方奪冠、群創居第二

根據 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新 5 月電視面板出貨調查報告顯示，出貨總量 2352 萬片，月增 9.1%，預估 6 月電視面板出貨將延續 5 月的水準；六大面板廠中，京東方受惠於專案促銷奏效 5 月出貨重登冠軍，群創 (3481-TW) 出貨成長逾 4 成居亞軍，友達 (2409-TW) 5 月電視面板出貨月減 1.1%。

WitsView 指出，進入第 2 季之後，雖然品牌廠為了調節庫存開始控制採購力道，但面板廠稼動率仍維持在高水位，因此只能透過專案促銷來拉抬出貨，卻增添面板價格持續下探的風險。

6 月電視面板出貨狀況，WitsView 研究經理胡家榕指出，由於 618 促銷檔期的整機售價比 315 檔期下降超過 2 成，有助刺激通路銷售並降低庫存；時序進入第 2 季底，電視面板價格已逼近現金成本，品牌也意識到面板價格繼續下跌的空間有限，對面板採取預期性的備貨，WitsView 預估，6 月電視面板出貨將延續 5 月的出貨水準。

觀察 5 月電視面板出貨，京東方 (BOE) 調整 8.5 代線的產品組合，提高 55 吋生產比重，創下該尺寸月出貨達 59 萬片的新紀錄，為了去化 32 吋高達 60 萬片的庫存，京東方採用專案價格將庫存全數去化完畢，出貨量達 257.8 萬片，月成長 30.2%，同時拉抬 5 月電視面板出貨量達 477.4 萬片，月增 19%，不僅擠下樂金顯示器 (LGD) 再站上龍頭，也刷新京東方電視面板出貨量的紀錄。

群創因需求狀況不佳導致 4 月出貨基期偏低，主力尺寸 39.5 吋和 50 吋庫存壓力不小，因此同樣透過專案方式，順利去化近 4 成的 39.5 吋庫存，出貨量大增 136%，達 137 萬片，群創 5 月電視面板出貨 381.7 萬片，月增 42.5%，在六大面板廠表現最優異，出貨排名重回第二。



向來是電視面板出貨領頭羊的樂金顯示器 (LGD)，今年第 2 季開始由於面板價格不斷下跌，影響客戶拉貨動能，連續兩個月出貨衰退，其中主流尺寸 43-65 吋區間的出貨月衰退達 9.4%，間接影響 5 月電視面板出貨量僅 364.3 萬片，月減 7%，在六大面板廠中衰退幅度最大。

32 吋主要面板供應商之一的華星光電，為減少 32 吋囤貨風險，選擇調整產品組合，雖然有效提升 43 吋和 49 吋出貨量分別成長 38.8% 和 21.1%，但月出貨仍衰退 3.1%，達 324.1 萬片。

三星顯示器 (SDC) 趁第 2 季需求急凍，在 4 月開始進行韓國廠區歲修，雖然影響 4 月和 5 月生產數量，連續兩個月出貨水位偏低，但憑藉著 65 吋的生產規模與成本優勢，在降價的紅海中突破重圍，出貨量重回 40 萬片，帶動 5 月電視面板出貨量 315 萬片，月增 2.8%。

友達 5 月電視面板出貨量 200.5 萬片，月減 1.1%，主要是由於整體需求不佳，及在面板持續降價的情況下，抑制客戶拉貨意願，主力尺寸 50 吋和 55 吋出貨量分別衰退 6.3% 與 7.8%。

鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/