〈友達股東會〉MiniLED已送樣下半年出貨 MicroLed發展加速

友達 (2409-TW) 今 (15) 日召開股東會，下世代新技術的發展引來股東關切，董事長彭双浪指出，MiniLED 目前在電競一些高端產品已對客戶送樣，下半年正式出貨，至於 MicroLed 的發展也將會加速。

總經理蔡國新在股東會中指出，技術創新是友達的重點策略，過去每年研發能量持續增加，每年超過百億元的研發資源 ，不僅在既有顯示技術上，同時對新一代技術也繼續著墨，包括大家常在談的 MiniLED、MicroLED、可撓式 OLED 等新技術也是關注重點。

他強調，將持續過去的研發實力來布局未來技術發展，加強專利上的能量，提升競爭力，厚實長期的價值及競爭力，在顯示器應用上，去年高附加價值產品占營收比重超過 50%，這個目標將繼續維持，希望更多高附加價值產品線加入營收貢獻。

彭双浪透露，MiniLED 目前電競高端產品已送樣，下半年將正式出貨，將會進一步提升價值；蔡國新則表示，在 MiniLED 部分應以電競監視器為最早出貨產品，接下來還有電競筆電，另外，手機及 VR 的產品也在準備中。

友達日期宣布突破相關技術，首度發表全球最高解析度全彩主動式 Micro LED 顯示技術，彭双浪說，這件產品在 2018 SID 顯示週 (Display Week 2018）造成轟動，目全世界目前最大的一片，Micro LED 是台灣產業發展的重要契機，對台灣顯示器產業發展是很好一個機會。

他坦言，目前 Micro LED 還有很多工程問題待解決，包括巨量移轉製程待提升，另外，供應鏈製程也要再提升，現在對未來產品開發及量產還沒有正確時間表，包括技術的突破，還需要一點時間，好消息是展示樣品後，加入研發行列的公司更多，MicroLED 的發展後面會加速。