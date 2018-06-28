宏達電AR自動販賣機進駐上海地鐵 VR一體機將全球開賣

宏達電 (2498-TW) 努力拚本業獲利，在上海 MWC 大秀 VR、AR 等開發成果，除了合作夥伴一級方程式 (F1) 車隊麥拉倫 (McLaren) 助陣展示 AR 及 VR 內容外，搭載 HTC AR 廣告解決方案的自動販賣機也同步亮相，同時已有逾 600 台已進駐上海地鐵；宏達電今 (28) 日正式宣布，一體機 Vive Focus 近期將在全球上市。

中國區總經理汪叢青表示，在 MWC 展上以手機、電腦和 VR/AR 設備展示一系列的創新互動應用，展現未來跨設備體驗的無限可能，HTC 曾經推出全球首款 3G 手機和 4G 手機，全球首款具備空間定位技術 (room-scale) 的 VR 設備和 6 自由度的 VR 一體機設備，未來的 5G 時代，將繼續引領和推動移動通信領域和沉浸式計算產業的深度融合。

宏達電與百積通傳媒、巨米傳媒合作，將 AR 技術與自動販售機相結合，在零售行業展示全新的互動行銷模式，在 MWC 現場展示搭載 HTC AR 廣告解決方案的自動販賣機，宏達電表示，目前已經有超過 600 台搭載 HTC AR 的自動販售機部署在上海地鐵主要網站，各種品牌與商品都可以通過該項設備投放新穎的 AR 廣告，吸引消費者互動與購買。

VR 被視為是宏達電的第二成長曲線，經過 2 年多打底後，跨足領域包括遊戲、教育、醫療、影視、藝術及時尚等，今年更進一步推出一體機及升級版，擴大行銷的力道。

研調機構看好 VR 一體機市場前景，預估今年出貨量上看 150 萬台，宏達電積極衝刺 VR 一體機，在 Vive Focus 銷售優於預期下，將銷售地區由中國擴及全球。

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